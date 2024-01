Trofejni srpski trener analizirao dramatičnu pobjedu Zvezde protiv Partizana u derbiju.

Izvor: MN Press/TV Arena sport/SCreenshot

Poznati srpski trener Vlade Đurović komentarisao je u studiju TV Arena sport "vječiti derbi" Crvena zvezda Meridianbet - Partizan. Nakon trijumfa ekipe Janisa Sferopulosa, on je ukazao na to da je završeno u nepotrebnoj drami, košem odluke Jaga Dos Santosa za pobjedu Zvezde, jer su crveno-bijeli mogli i morali da mirnije privedu meč kraju.

"Velika drama, uzbudljiva utakmica za gledanje, ali nije trebalo da dođe do toga. Iznenađen sam da Crvena zvezda sa Teodosićem, Hangom, Nedovićem, iskusnim igračima i Jagom, ne može da pređe centar i da dođe do toga da mogu da izgube. Kada se sve pogleda, bila bi tragedija za Zvezdu da je izgubila. Da je ušao šut Avramovića, izgubili bi. Vodila je Zvezda i po 20 razlike, čitavo vrijeme kontrolisala meč i došla potpuno neočekivano u ovakvu situaciju. Svaka čast Partizanu na borbenosti, ništa mu nije išlo, ali se nije predavao. Kada se pogleda cijela utakmica, najbolji igrač utakmice bio je Bolomboj, ne samo što je napravio skokove i davao koševe, već je ključne lopte uhvatio u napadu, kada je već bilo izgubljeno davao je sve od sebe, lupio je bananu kada je trebalo. Mitrović je u prvom dijelu odigrao mnogo bolje nego u poslednjim utakmicama, ali je u drugom dijelu pao. Isto važi i za Davidovca. Ukupno, zaslužena pobjeda Zvezde, obezbijeđeno prvo mjesto u ABA ligi, ali mora da se napravi analiza zašto se došlo u ovu situaciju, jer to Zvezdi ne smije da se dešava, s obzirom na sastav koji ima", rekao je Đurović posle utakmice.

Zvezda će u ponedeljak imati dan za odmor, a u utorak će protiv Valensije ponovo imati važnu utakmicu u Evroligi. Potom će u petak, takođe u Štark areni, igrati protiv Barselone. "Ove dvije naredne utakmice, to je toliko teško da je strašno. Kakav sjutra može da bude trening, prekosjutra igraš sa Valensijom. Razmišljam sada o tom Tobiju. Oni su se izmorili, visoki igrači, pa daj taj Tobi neka pomogne jedno 12 minuta, neka da osam poena i neće biti problema. Drugih rezervi nema. Teodosić ne može više da trči nego što je trčao. Izmorili su se, Bolomboj ne znam kako će da stoji na nogama. Jago je mlađi, može, ima tu igrača kao Hanga, vidim i Lazića da se malo tetura".

Đurović nema dilemu oko jednog - da je igrao povrijeđeni plejmejker Nikola Topić, Zvezda bi mirnije pobijedila. "Mislim da su prezadovoljni, vidio sam način na koji se raduju, jer su pobijedili Partizana, kako, to nije bitno, pobijedili su i obezbijedili prvo mjesto koje donosi prednost domaćeg terena, koja je ipak drugačija nego u Evropi. Pojedini igrači sigurno treba da se zamisle 'Šta ono bi, šta uradih ono?'. Stručni štab treba sjutra da vidi 'Čekaj, ljudi da vidimo, 32. minut mi vodimo 19 razlike, završava se utakmica, oni imaju šut za pobjedu. O čemu se tu radi?' To je obavezno da se napravi i tvrdim da se ovo ne bi desilo da je Topić bio tu, iako najmlađi na terenu. Ubijeđen sam u to" dodao je Đurović.