Milutin Aleksić nezadovoljan kako je Zvezda reagovala posle pobjede u derbiju, pošto u mečevima sa Cedevitom i Asvelom nije bila ni blizu tog nivoa.

Ponadali su se navijači Crvene zvezde Meridianbet da će sa dve pobjede prošle nedelje u Evroligi sada sve nabolje da krene njihovim košarkašima, ali odmah potom - bolno prizemljenje. Zvezda je doživjela težak poraz (100:91) na vjerovatno najlakšem gostovanju u Evroligi ove sezone, pošto se Asvel "igrao" sa njenom odbranom, posebno u drugom poluvremenu. Utisak je bio da su skoro svaki napad završavali poenima i bilo je mučno gledati mučenje igrača Janisa Sferopulosa u nekim trenucima, posebno jer je mnogima sada utisak da je u Lionu otišao i poslednji voz za TOP8.

Bivši košarkaš Crvene zvezde Milutin Aleksić je nakon meča za "Sport Klub" ispričao je da je nagovještavao da će se tako nešto i desiti posle pobjede u "vječitom" derbiju, ali da je mislio da će se to desiti samo protiv Cedevite u Ljubljani, ne i u vjerovatno najvažnijoj utakmici od početka sezone.

"Ekipe koje pretenduju na visok plasman ne smiju sebi ovo da dozvole. Naravno da razumijemo da je derbi odnio veliku količinu energije, međutim imam utisak da svim navijačima Zvezde i ljubiteljima tog kluba je baš teško pao ovaj poraz. Stiče se utisak da sve što je dobro urađeno, palo je u vodu!", kazao je utučeni Aleksić koji je istakao da je mnogo faktora uticalo da dođe do ovakvog poraza u Lionu.

"Jago je energetski bio dobar kao i uvijek, ali ima momente da ne stane na loptu kad treba. Vidi se da igra Evroligu prvi put i da mu treba malo još iskustva, da prepozna kada treba da doda gas, a kada da povuče ručnu. Ne mogu njemu da zamjerim za poraz, više faktora je uticalo. Prije svega, ukupna slika i izgled igrača, nije bilo energije kao protiv Partizana i Fenera, igrači djeluju baš iscrpljeno i ja sam imao utisak da je Cedevita bila opomena, ali nije. Ne znam da li je to sada sindrom, ali Zvezda nema kontinuitet i igra se sa živcima svih navijača. Ta očekivanja koja se naslute posle dobrog perioda, ako uopšte možemo da kažemo za dvije dobre utakmice, odmah sve padne u vodu", naglasio je Aleksić.

Iznenadilo ga je što Zvezda nije igrala pametnije i odlučnije protiv Asvela, koji je vodio trener kome je ovo bio debi u Evroligi, a na to je Janis Sferopulos odlučio da odgovori čudnim rešenjima.

"Zvezda je igrala improvizovanu odbranu koju nije cijele sezone", zapazio je Aleksić i dodao: "Treneri koji obično tokom sezone ne igraju odbrane ovog tipa, to urade u očaju. Mislim da je očaj natjerao Sferopulosa da to odradi, a iskreno uopšte mi se ne sviđa ta zona 1-3-1, gdje ostavljaju dosta prostora igračima poput Kaudija da postignu poene. Meni je to djelovalo dosta neuigrano. Razumijem da se pođe sa tim, pa da se pređe na čovjek na čovjeka, ali je improvizacija i nije dalo nikakvo rešenje".

Zbog svega viđenog, Aleksić ne vjeruje da Zvezda može da se oporavi i već sjutra napravi pomak u Milanu protiv Olimpije, pošto je problem u samopouzdanju i snazi, a ne sreći. Redom je iskritikovao nekoliko igrača i dodao da je bilo "amaterskih grešaka", a podigao je ton i rekao da meč ne može da se dobije kada se primi 100 poena.

"Davidovac mora da pronađe bolje šuteve, da ne daje Laziću kada je sam, neophodan je Zvezdi i mora da vrati samopouzdanje. Znamo kakav je mangup na terenu. Hanga ima jednu osobinu koju moram da kažem. Uvijjek posle fenomenalnog poteza napravi nepromišljen. Povuče ga osjećaj i to je za jednog iskusnog igrača nešto što se ponavlja iz meča u meč. Sve te sitnice utiču da Zvezda ne izgleda dobro, to se već ponavlja, a Asvel je jedno od najlakših gostovanja", zaključio je Aleksić.