SC Derby je 2023. godinu završio bolnim porazom od Splita u “Morači”, kada je Toni Perković uz zvuk sirene donio pobjedu gostima, a u 2024. ulaze teškim gostovanjem Zadru u 15. kolu Admiralbet ABA lige.

Izvor: X/NLB ABA League 2

“Studenti” poslije 14 kola u regionalnom takmičenju imaju učinak od po sedam pobjeda i poraza, piše CdM.

“Zadar je odlična ekipa, odlično pripremljena za svakog protivnika u ABA ligi. Ima najboljeg igrača u ligi Luku Božića i od njega sve kreće jer je praktično nezaustavljiv. Zadrani su odlični u skoku u napadu i tranziciji i to moramo da limitiramo ako želimo pozitivan rezultat. Nadam se da smo iz prethodne utakmice nešto naučili i da to iskustvo prenesemo sad na ovaj jako važan meč, ali i na sve ostale do kraja sezone”, rekao je trener podgoričke ekipe Dejan Jakara.

I Zadrani su na skoru 7-7.

“Zadar je iskusna ekipa, koja je zadržala glavne igrače od prethodne sezone. Igra na specifičan način sa dosta trčanja i pokušava da kazni svaku grešku u napadu. Mi moramo da budemo fokusirani i da ispravimo greške koje smo imali u meču sa Splitom. Očekujem težak meč jer je Zadar u dobroj formi, teško je igrati na njegovom terenu”, istakao je Emir Hadžibegović, prenosi portal CdM.

Meč u dvorani “Krešimir Ćosić” je na programu u utorak od 18 sati.