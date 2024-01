Čekao je Nikola Jokić da mu se Šekil O'Nil obrati na srpskom, kao kada mu je vikao "volim te", ali ovoga puta je opet pomiješao sa ruskim.

Izvor: YouTube/House of Highlights/Printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić se prethodne noći "osvetio" Stivu Keru za prozivke i vodio je svoj Denver do velike pobede nad Golden Stejtom (130:127). Jokić je pogodio trojku sa skoro pola terena u poslednjoj sekundi i burno je proslavio sa svojim saigračima, možda kao nikada u karijeri, a koliko mu je trijumf značio možda se najbolje vidjelo dok je razgovarao sa NBA legendama posle susreta i opušteno ćaskao.

Bio je raspoložen za šalu, sve dok nije došlo vrijeme za oproštaj, kada ga je "naljutilo" što Šekil O'Nil i dalje nije naučio srpski jezik kako treba. Kao i jednom od prethodnih puta, Šek je pozdravio Jokića sa "Spasiba", na šta mu je Somborac rekao: "Nije, Šek... Hajde druže, to ti je drugi put već!", posle čega su se O'Nil i ostali u studiju izvinili našem košarkašu.

Što se tiče same utamice, Jokić je rekao da pobjeda protiv Golden Stejta možda najbolje opisuje Denver jer oni nikada ne odustaju. "Šta je to bilo, dođavola? To je bio jedan od naših najvećih preokreta, mislim da smo gubili 12 razlike na tri minuta do kraja, nismo se predali i to nas najbolje opisuje", poručio je srpski košarkaš i na Barklijevo pitanje da li je hteo da pogodi trojku "o tablu", samo je rekao: "Moj druže, ušla je, srećan sam!".

Uz poruku da sada svi jure Denver, Jokić je upitan koga oni jure i oduševio je odgovorom: "I mi isto jurimo Denver, hoćemo da budemo bolji nego prošle sezone i mislim da bismo bili u stanju da pobijedimo taj tim", kazao je Jokić.

