Šabaz Nejpir će, po svemu sudeći, ostati zapamćen kao jedan od igrača koji je ostavio najružniji utisak u Crvenoj zvezdi. Svojski se potrudio da bude tako - i to ne samo lošim igrama.

"Naravno da nam je potrebno vrijeme da se upoznamo, da se adaptiramo i mi na terenu i da se adaptiramo na trenera. Nije poruka da nam je potrebno vrijeme. Moramo odmah da pobjeđujemo, to je dio svega. Nemamo mnogo vremena, ali na terenu moramo da nađemo način da pobjeđujemo", rekao je za MONDO Šabaz Nejpir kada je minulog ljeta došao u Crvenu zvezdu. Nije to ostarilo baš najbolje...

Pred meč sa Real Madridom u utorak uveče "Beogradskoj areni" mogli smo da vidimo kako se Šabaz Nejpir zagrijavao, a onda je procurilo da je na terenu ipak bio samo rekreaivno, jer je i pred meč odlučio da ne igra. Posle utakmice je Janis Sferopulos otkrio da je Amerikanac sam tražio da ne bude u igri, jer je u pregovorima sa drugim klubom, pa da se preventivon sačuva.

"Šabaz je u pregovorima da promjeni ekipu i rekao mi je jutros da neće da rizikuje povredu i tražio da ne igra. Neće se vratiti. Sam je sebe izbacio iz ekipe", rekao je Sferopulos na konferenciji za medije, a kasnije smo saznali i da je taj drugi klub Olimpija Milano.

Šabaz Nejpir (32) došao je ljetos kao veliko pojačanje, koje je Crvena zvezda tražila nekoliko prethodnih sezona. Još se u vrijeme kada je igrao za Zenit u sezoni 2021/22 pominjao kao moguće rješenje crveno-bijelih, ali je došao tek ove sezone. I nije izgurao do Nove godine u Crvenoj zvezdi. A način na koji je otišao i kako se ponašao u Beogradu govori dosta toga o njemu. Ništa lijepo, to je sigurno.

DA LI LAŽE SFEROPULOS? SJETIMO SE MESINE!

Ne, ne mogu to da uradim", rekao je novinarima kada je projurio pored njih nakon utakmice sa Realom, njegove očigledno poslednje u kojoj je bio blizu tima sa Malog Kalemegdana. Odbio je da komentariše svoje ponašanje i odluku da na dan meča saopšti klubu da napušta ekipu, a onda se ipak oglasio na društvenim mrežama. "Govori istinu pred kamerama!", napisao je kratko na svom instagram profilu, a te riječi su očigledno bile upućene treneru Janisu Sferopulosu. Bilo bi pošteno biti neutralan i ostaviti prostor da je moguće da ni trener Sferopulos ne priča istinu, ali nažalost po Nejpira, on ima istoriju ovakvih ispada.

"Prošle godine sa Nejpirom smo riješili situaciju tokom sezone i onda osvojili šampionat, ali je ljetos nakon što nam je rekao da će ostati, ponovo podigao svoje zahteve. Već smo otišli ​​toliko daleko da smo mu ponudili trostruku početnu platu. Nismo mogli više i sada nastavlja da šalje poruke prijateljima da bi volio da se vrati", rekao je Etore Mesina za "Korijere dela Sera" prije mjesec dana, a onda je doživio da Šabaz Nejpir ospe paljbu po njemu.

"Ok, shvatio sam. Tvoj tim nije počeo sezonu onako kako je želio, a nisam ni ja, ali prekinite da me koristite kao izgovor! Borim se sa svojim problemima koje imam kao igrač u ovom trenutku, ali sam srećan što sam u Crvenoj zvezdi i njima ću biti sve bolji. Dva saopštenja o igraču koji više nije dio vašeg tima... Samo pustite. Prestani da lažeš svoje navijače i popravi situaciju", napisao je Šabaz Nejpir i tako "stavio tačku" na glasine da pregovara sa Olimpijom. A onda je nekoliko sati pred meč sa Realom po svemu sudeći postigao dogovor da pređe u - baš tu Olimpiju. Šta sad mislite, ako postane sve zvanično, da li laže Janis Sferopulos? I da li je lagao Mesia?

SKRETNIČAR SA MASKOM

Ovih nekoliko mučnih mjeseci Šabaza Nejpira u Crvenoj zvezdi prošlo je u znaku dvije stvari. Jedna je momenat sa samog početka duela sa Fenerbahčeom kada mu je slomljen nos, pa se američki plejmejker dugo čekao da izađe iz povrede i pokaže ono zbog čega je doveden među crveno-bele. Druga su jako, jako loše igre, na oba kraja terena, ali pogotovo u odbrani. U porazu od Barselone (81:86) on je imao dva poena, sedam asistencija i četiri skoka, a njegova indolentna igra u odbrani nije promakla nikome. Situacija u kojoj pušta svog igrača u reket i zatim maše rukama ka saigračima sigurno će mnogima ostati urezana u pamćenje.

"Ne znam šta treba da se uradi da Nejpir počne da igra odbranu, ovako indolentan, igrač takve reputacije... Ne pamtim da sam to gledao. Usmjeravanje kao saobraćajac. Ne može da se igra ozbiljna košarka, bukvalno su ga napadali sve vrijeme u 'pik en rolu'. On na poziciji pleja ne zna šta će sa loptom, izdribla cijeli napad, dva-tri napada zaredom tako uđe u poslednjih pet sekundi", rekao je tada Milutin Aleksić.

Njegova statistika od 9,8 poena i 2,3 asistencije po meču u Evrolgii sigurno nije opravdala platu od, kako se moglo pročitati, 2.000.000 eura koju je dogovorio u Crvenoj zvezdi. Ali da ne bude da ga mi kritikujemo, hajde da čujemo šta je Šabaz Nejpir rekao 30. oktobra, posle poraza u "vječitom derbiju". "Individualno sam igrao us*ano za sada, pokušavam da nađem način da pomognem timu, ali moram da shvatim zašto tako loše šutiram. Na kraju ću uspjeti da to shvatim. Mislim da je za mene ovo novi tim i moram da shvatim kada da budem agresivan, a kada da ne budem, da osjetim naš ritam, očigledno", govorio je Amerikanac.

BRANILI GA SVI - OD DJECE NA TRIBINAMA, PREKO SAIGRAČA, DO ČOVJEKA KOG JE NAPAO

Na utakmicama na kojima je postizao nula poena (a bilo ih je ukupno četiri, dve u ABA ligi i dve u Evroligi) publika mu je aplaudirala i bodrila ga da bude bolji. Nisu se čuli zvižduci, a čak i dok je bježao iz "Beogradske arene" deca su ga čekala i molila za potpis i sliku. I Janis Sferopulos, čovjek koga je otvoreno napao nakon Reala ga je takođe redovno branio. Od novinara je konstantno dobijao pitanja o Nejpiru i nijednom nije rekao lošu riječ o njemu.

"Šabaz sada ima problem sa maskom. Nije lako igrati sa maskom. Trudi se i daje sve od sebe. Čim je polomio nos i čim je udaren odmah je hteo da igra. To pokazuje koliko nas poštuje. Sada se bori da uđe u ritam posle problema koji je imao i povrede. Nje lako da igrate sa maskom, nije lako da igrate kada vam je lice naduto, mislim da je jako teško da se igra sa polomljenim nosem. Mislim da je danas bio mnogo bolji nego u prethodnim mečevima koje je igrao sa polomljenim nosem", rekao je posle mača sa Efesom.

Saigrači su takođe u više prilika govorili kako Šabaza treba sačekati, kako vjeruju u njega i kako on ima kvalitet da doprinese ovom timu. U takvoj situaciji, kada te pored loših igara apsolutno svi brane, nije red da se ode na ovakav način. Da se nekoliko sati pred meč kaže - ja neću da igram.

A ŠTA OVO ZNAČI ZA ZVEZDU?

Što se tiče same ekipe, posle meča su se oglasili Nemanja Nedović i Miloš Teodosić. Nekadašnji kapiten Srbije je rekao da ga promjene ne interesuju i da on fokus ne gubi, dok je Nedović ipak priznao da bi timu dobro došlo malo mira. "Sigurno! Idealni uslovi bi bili da imamo mir, da imamo stabilnu ekipu bez tih problema. To je jednostavno sastavni dio ovog sporta. Moramo da se nosimo sa tim, ima ljudi koji su zaduženi da se nose sa tim. Mislim da ima ljudi koji su zaduženi za to i oni će to da reše", istakao je on.

Što se samog tima tiče, njemu na terenu Šabaz sigurno neće nikome za bilo šta nedostajati, jer je teško sjetiti se meča na kome je Crvena zvezda bolje izgledala sa Šabazom Nejpirom na terenu, nego bez njega. Što se tiče kase, pošto će po svemu sudeći Olimpija preuzeti kompletan ugovor, trebalo bi da se oslobodi makar 1.500.000 eura. Ukoliko su, naravno, tvrdnje sa početka sezone da je Nejpir koštao 2.000.000 eura godišnje tačne. Što se atmosfere u ekipi tiče, veliko je pitanje da li će se i tu neko osvrtati za najvećim Zvezdinim promašajem prethodnih sezona. Sigurno da Šabaz Nejpir kompletnim svojim stavom i ponašanjem nije donio ništa dobro u svlačionici i na treningu, ali ovakva dešavanja teško da prijaju igračima.

Na kraju, treba biti pošten i reći da odgovornost za ovakvu situaciju leži i na samom klubu i proceni da je baš Nejpir taj igrač koji će moći da pomogne. Vidjeli smo i u Zenitu i u Olimpiji, pa na trenutke čak i u NBA šta na terenu može Šabaz Nejpir kada ga ide, to nije sporno. Ipak, to je samo djelić onoga što ide u odluku da se neko potpiše, pa da mu se još daju i ključevi tima. Ovaj slučaj moraće da bude lekcija i sportskom sektoru i kompletnom kubu, da će sledeći plejmejker morati da bude u stanju da odmah zapne, da bude emotivno stabilan i da ne bude samo jak na riječima. Ako je potrebno podsjećanje na to šta se u Zvezdi očekuje, i svaki sledeći će moći da baci pogled ka ožiljcima na koljenima i laktovima kapitena Zvezde, Branka Lazića. I ne bi smjelo da postane uobičajeno da se posle Luke Vildoze i Nejpijera u intervjuima sa liderima crveno-bijelog tima opet govori o ljubavnim i emotivnim problemima košarkaša na nivou na kojem takvi razgovori i opravdanja za lošu formu štete i reputaciji igrača i samog kluba.

