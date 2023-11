Šokantan kraj utkmice i poraz Budućnosti niko nije očekivao jer su "plavo-bijeli" imali vođstvo tokom čitavog meča.

Ekipa Budućnosti je večeras izgubila, pa je Cedevita Olimpija prva od ekipa u regionu koja je osvojila “Moraču” ove sezone.



Ljubljančani su do trijumfa stigli poenima Šona Džonsa uz faul na manje od sekund prije kraja - 82:81.



"Plavo-bijeli" su u nekoliko navrata propustili šansu da izbjegnu uzbudljivu završnicu.



Budućnost je mogla ranije da prelomi meč jer je sve do početka posljednjeg kvartala vodila i imala u nekoliko navrata i plus devet.



Na tridesetak sekundi prije kraja Budućnost je imala plus jedan (81:80) i napad, ali se Mekinli Rajt zapetljao, nije pogodio šut za dva, a Cedevita Olimpija je dobila priliku da pobijedi.



Budućnost je doživjela treći poraz, prvi u "Morači", i sada je na učinku 6-3.



U timu Cedevita Olimpije je 20 koševa imao Divejn Stjuart.



Trener Budućnosti Žakelj je istakao da je cilj da igraju brže i agresivnije, da će se truditi uprkos manjku vremena da treniraju što više i igraju sve bolje!



,,Bilo bi zasluženo i da smo mi slavili, ali u posljednjih par minuta nismo igrali pametno. Koš koji smo primili na kraju može da se desi, ali prije toga smo imali šansu da osiguramo pobjedu - nismo je iskoristili. Dozvolili smo protivniku tri skoka u napadu, a to je za meč koji se rješava na jednu loptu nedopustivo", rekao je Žakelj.