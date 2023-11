Srpski centar Nikola Jokić nastupima u NBA ligi promijenio košarku, kaže Hrvat.

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić već godinama dominira NBA ligom, koju je u prethodnoj sezoni osvojio sa svojim Denver Nagetsima. U dresu tima iz Kolorada postao je najbolji košarkaš koji igra u SAD, a o tome koliko je promenio čitavu igru jasno i veoma lijepo mišljenje ima hrvatski stručnjak Aco Petrović.

Brat pokojnog Dražena Petrovića oglasio se na društvenim mrežama i istakao da je način na koji Nikola Jokić igra promijenio košarku, jer je on centar kojem bekovi prave blokove. Protivničke odbrane nemaju pravi način da reaguju na tu, što se često odrazi i na rezultat, odnosno brojke koje upisuje centar iz Sombora.

"Jokić i Denver Nagetsi su u potpunosti promijenili košarkašku igru. Sa pozicije petice Jokić igra plejmejkera, a niži igrači mu u kontinuitetu postavljaju blokove. Zasad je to nemoguće braniti. Trebaće vremena da drugi klubovi pronađu rešenje za to", napisao je Aco Petrović na Tviteru, gdje je veoma aktivan. Pogledajte tu objavu:

Brojni košarkaški fanatici bili su istog stava, a kada je jedan od njih istakao da je tako igrao Krešimir Ćosić prije 40 godina, Aco je istakao da mu bekovi Cibone - među kojima je i on bio - nisu pravili blokove jer je on Krešo igrao sam. Doduše, uz dužno poštovanje legendarnom Ćosiću, nije to bilo na ovom nivou košarke.

Nikola Jokić je tokom poslednjih nekoliko godina najbolji igrač NBA lige, dvostruki MVP regularnog dela, MVP finala iz prošle godine i najozbiljniji kandidat za nova priznanja. Trenuntno je sa Denverom, iako je Džamal Marej povrijeđen, lider na Zapadu NBA lige.