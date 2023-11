Navijačica NBA otkrila kako funkcioniše "zabrana" u ugovoru koje ove devojke imaju i kako se zapravo krši.

Izvor: Instagram/screenshot/jenrufo

Nije nikakva tajna da NBA košarkaši "odlepe" za lepoticama, ili one za njima, ali retko ko od njih govori u javnosti o tim stvarima. Na to se odvažila Džen Rufo, nekadašnja navijačica Bruklin Netsa, koja je bila deo njihove navijačke "grupe" od 2011. do 2015. godine. Kao čirlidersica je videla svašta u ovom timu, a deo pikanterija otkrila je u jednoj televizijskoj emisiji i od tada se njene reči prepričavaju.

Bez dlake na jeziku, Džen Rufo je otkrila da je svim čirlidersicama po ugovoru najstrože bilo zabranjeno da imaju odnose sa košarkašima Netsa, međutim ona je to kršila i nije jedina. Gostujući u emisiji "The Danny and Leo Show" otkrila je kako je to izgledalo.

"Brane nam da izlazimo s igračima jer kažu da to utiče na naš talenat i izvođenje same tačke. Ne slažem se s tim. Mislim da mogu da budem i talentovana i sek***lno aktivna i ne mislim da to umanjuje moj kredibilitet ili bilo šta. Svejedno sam to učinila. Spavala sam se s nekoliko igrača Netsa", kazala je Rufo bez dlake na jeziku, međutim nije otkrila da li je to bilo u periodu dok je klub bio u Nju Džerziju ili Bruklinu.

Iako je plesačicama bilo zabranjeno da imaju bilo kakav kontakt sa igračima, sasvim je suprotan "zakon sa druge strane". Niko u klubu nikada im nije zamerio kada bi sami prvi inicirali kontakt: "Oni nemaju to pravilo u ugovoru. Mogu da šta god požele...", kazala je Rufo, inače danas "lajf kouč" i model na "Onlifans" platformi.

Na kraju, Džen Rufo nije htela da otkrije ko su košarkaši sa kojima je završila u krevetu, ali je bila toliko "široke ruke" da je priznala da su poznati. Tih godina za klub su igrali Kris Hamfirs (bivši muž Kim Kardašijan), Džordan Farmar, Dđerland Volas, Deron Vilijams, Bruk Lopez, Kevin Garnet, Pol Pirs i drugi, ali nikada nećemo saznati o kome se radi. Osim, naravno, ako Rufo ponovo ne bude voljna da priča o tome...

