Janis Sferopulos je novi trener Crvene zvezde!

Izvor: MN Press

Sada je i zvanično - Crvena zvezda je potvrdila da je Janis Sferopulos trener! Nakon odlaska Duška Ivanovića sa klupe crveno-bijelih nije se dugo čekalo, samo nekoliko dana kasnije ozvaničen je potpis ugovora sa 56-godišnjim grčkim trenerom.

Otkriveni su i detalji ugovora pa tako znamo da je potpisana saradnja na dvije godine, a prvi izazov će mu biti utakmica sa FMP-om u Železniku u ponedeljak od 18 časova.

"KK Crvena zvezda Meridianbet želi puno uspjeha našem novom treneru Janisu Sferopulosu koji će tim po prvi put predvoditi sa klupe već u ponedeljak na utakmici 4.kola ABA lige sa FMP-om u Železniku", navodi se u saopštenju crveno-belih.

Vidi opis ZVANIČNO - GRK SJEO NA KLUPU CRVENE ZVEZDE: Otkriveni i detalji ugovora! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 8 / 8

Sferopulosa najbolje poznaju po njegovom radu u Olimpijakosu od 2014. do 2018. godine, kao i po četiri godine koje je proveo u Makabiju od 2018. do 2022. U prethodnom periodu je bio bez angažmana, a sada će ponovo voditi crveno-bijeli tim. Sa Olimpijakosom je uzimao titule i stizao do finala Evrolige, vidjećemo kako će prolaziti sa Crvenom zvezdom.