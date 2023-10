Najbolji košarkaš svijeta ponovo podsetio šta su njegovi spotski prioriteti kad napusti teren.

NBA šampion Nikola Jokić odavno je pokazao svoju opsjednutost konjima i trkama i uvek iznova je dokazuje. Trenutno se nalazi u Denveru gdje se održavaju poslednje pripremne utakmice uoči nove sezone koja je na programu od 25. oktobra, a prvi protivnik Jokićevog tima su Los Anđeles Lejkersi. Dok su svi igrači Denvera fokusirani na obaveze u klubu, Somborac koristi svaku priliku kako bi se posvetio još jednoj svojoj velikoj ljubavi - a to su konji, na čiju trku u rodni kraj je poveo i saigrača Erona Gordona.

Novinari Denvera primijetili su da Jokić non-stop gleda u telefon, a kada su ga upitali da li može da okrene telefon, on je iste sekunde to uradio i pokazao svima da gleda konjičke trke. Nije to pretjerano iznenadilo medije, kao ni javnost jer je već svima poznato da Nikola ne može bez svojih ljubimaca.

Ipak, Nikola je pokazao i prošle i prethodnih sezona da uvek može da ostane potpuno fokusiran i na košarku i na konje i to ga nije omelo da prošle sezone predvodi ekipu do titule. Prosečno je postizao 24,5 poena, 11,8 skokova i imao je 9,8 asistencija po utakmici i time je opravdao svoj status najkorisnije igrača Nagetsa - novog prvaka NBA lige.