Pogledajte kako su sudije iznervirale Nikolu Jokića.

Izvor: Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je prethodne noći prvi meč u dresu Denvera posle osvajanja šampionske titule, a iako su Nagetsi slavili 115:107 protiv Finiksa, vidjelo se da je Somborac malo "zarđao" usled pauze od četiri mjeseca. Na parketu je proveo 18 minuta i za to vreme je imao devet poena (4/11), uz tri skoka, dve asistencije, dvije ukradene i dvije izgubljene lopte, vodivši tom prilikom velike bitke sa nekadašnjim saigračem Jusufom Nurkićem.

Njih dvojica su meč shvatili veoma ozbiljno, pristup je bio kao da je u pitanju plej-of, pa smo zato videli i jednu burnu reakciju Nikole Jokića. Krajem prvog poluvremena podigao je glas na arbitre pošto nije mogao da veruje šta se dešava na parketu i da sudije uopšte ne registruju "povredu pravila".

Dok ga je čuvao Čimezi Metu, novi igrač Sansa, Jokić je video da ima prostor ispred sebe, ali nije ga napao jer je u reketu stajao Jusuf Nurkić. Prema pravilima u NBA, to nije dozvoljeno, tako da je vikao arbitrima da sviraju tri sekunde u reketu. Tek nakon nekoliko signalizacija oni su ga i poslušali, a to što je Jokić morao da im objašnjava pravila ga je posebno iznerviralo, pošto iz ove akcije nije mogao da dođe do poena.

Pogledajte burnu reakciju Nikole Jokića na grešku sudija:

Nikola Jokić Izvor: YouTube/Cactus Bbal Highlights

Pogledajte i kako Nikola Jokić izgleda nakon četiri mjeseca odmora tokom kojih je radio i u teretani: