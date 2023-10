Nekadašnji bek Crvene zvezde sada se javio iz Izraela i ispričao kako to izgleda kada si u grotlu rata!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedan od košarkaša koji su se našli u Izraelu usred rata je i doskorašnji prvotimac Crvene zvezde Džon Holand! Sjajni defanzivac koji je prošlu sezonu proveo u Beogradu sada je u Hapoelu iz Tel Aviva i našao se u centru ratnih dešavanja.

Javio se na svom instragram profilu iz skloništa i otkrio da već dva dana redovno može da čuje i osjeti bombe, Takođe je podsjetio da je bio i u Rusiji kada je počeo rat sa Ukrajinom, pošto je tada nastupao za Uniks iz Kazanja.

"Trenutno sam u Izraelu. Počelo je bombardovanje i prilično je ludo, čovječe. Imali smo dosta upozorenja da se ide u sklonište, zbog kojih smo morali da uđemo unutra. Ako pogledate ulice, prilično su prazne sada. Zapravo, ima nekoliko ljudi, ali, da, možeš čuti bombe, nekoliko njih smo mogli i da osetimo pomalo, i jednostavno moramo ostati u skloništu u našoj sobi. Sklonište ima dvostruko staklo i čini se da imaju neku čeličnu prepreku ili nešto slično. Prilično je, prilično je jezivo, neću da lažem. Ovo je zapravo drugi rat u kojem sam bio. Bio sam u Rusiji kad su napali Ukrajinu, ali to je bilo malo drugačije jer zaista ne osetiš to, znaš, osim pada vrednosti rublje i takvih stvari. Zaista ne osjetiš bombe kao što osjećaš ovde, osjećaš bombe koje eksplodiraju. Dakle, u najmanju ruku je bio zanimljiv dan i vidjećemo šta će biti sutra. Govore o treningu. Ne mislim da ćemo trenirati. Uh, ne znam. Ne znam šta će se desiti, ali znate, samo dokumentujem ovo za svaki slučaj... Ali, da, to je otprilike sve od mene trenutno. Siguran sam. Osjećam se relativno sigurno. Dakle, to je život. Javiću vam se ponovo", poručio je Holand.

Iskusni košarkaš sada ima 34 godine, a nedavno se vratio sa Svjetskog prvenstva na Filipinima gde je igrao za Portoriko. U dugoj karijeri promenio je mnogo klubova, a imao je i ugovore u NBA gde je nastupao za Klivlend i Boston. Evropi je igrao u Francuskoj, Španiji, Turskoj, Rusiji, Srbiji i Izraelu.