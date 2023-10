Košarkaši Budućnost Volija savladali su Mornar (87:61).

"Prve dvije četvrtine su bile ujednačene. Poslije treće četvrtine je bilo devet razlike, što govori da Mornar iz utakmice u utakmicu podiže formu, jer zbog kasnog početka priprema nijesu spremni za čitav meč. Mučili smo se tri četvrtine, kad smo odstupali od plana igre, od agresije na spoljnoj liniji Mornara, onda smo ulazili u probleme. U posljednjoj četvrtini smo fizički reagovali veoma dobro, digli smo stepen agresivnosti i iz toga u prvih nekoliko minuta ubacili nekoliko laganih poena i mirno riješili utakmicu", rekao je trener Budućnosti Petar Mijović.

Dodao je:

"Odbrambeno igramo na ozbiljnom nivou, sa malo primljenih poena. Večeras smo imali i tečniji i bolji napad, 21 asistenciju, dobar procenat šuta, a kad je tako onda izgledamo jako dobro. Mornaru želim sve najbolje u nastavku sezone, da bodove uzimaju u utakmicama u kojima objektivno mogu da ih uzimaju, i da opstanak osiguraju što je brže moguće. Siguran sam da će oni da rastu. Okrećemo se sljedećoj utakmici sa Turk Telekomom u Evrokupu".

Trener Mornara Pavićević je poručio:

"Rezultat je takav, kakav jeste, potpuno je realan. Čestitam Budućnosti na zasluženoj pobjedi. Mi smo trenutno daleko od nivoa na kojem treba da budemo da bismo igrali sa tako kvalitetnom ekipom, i to se večeras pokazalo. Možemo da igramo loše, i nema nikakvih problema, ali zabrinjava me jedna stvar. Ako se pet-šest dana spremamo da igramo na jedan način, a onda na utakmici sve pozaboravljaju, onda je to najveći problem. Vidjećemo šta je uzrok, ali ako ovako gubimo, ne možemo imati mnogo koristi od ovakvih poraza".