Legendarni grčki trener Janis Joanidis preminuo je u 78. godini.

Izvor: Profimedia

Tuga u Grčkoj! Preminuo je legendarni trener Janis Joanidis, jedan od najvećih i najuspešnijih trenera u istoriji ove zemlje. On je vodio tri grčka tima do Fajnal fora Evrolige, a kao šef struke je osvojio 12 titula šampiona svoje države. I dalje drži rekord kao najmlađi trener koji je osvojiio grčko prvenstvo, a preminuo je sa 78 godina.

Legendarni trener je osamdesetih i devedesetih vodio Aris i Olimpijakos. Vodio je tim iz Soluna do titula u generaciji predvođenoj Nikosom Galisom, a i kao igrač je dve decenije nastupao kao plejmejker upravo u Arisu.

Kada je završio karijeru vodio je kratko Ergotelis a onda je preuzeo Aris. Vodio je Larisu, pa kratko bio selektor Grčke. Zatim je od 1982. do 1990. vodio Aris sa Galisom i Janakisom, a sa njima je osvojio titule 1979. i 1983. pre nego što je od 1985. do 1990. redom osvajao titule u Solunu. Tri puta je vodio Aris do F4 Evrolige 1988. 1989. i 1990. a zatim je prešao u Pirej. Sa Olimpijakosom je od 1993. do 1996. osvojio tri uzastopne titule i dva kupa, a 1994. i 1995. vodio je crveno-bele do finala Evrolige.

Zatim je preuzeo AEK koji je 1998. godine uspeo da dovede do Fajnal fora Evrolige gde je njegov tim ipak izgubio od Virtusa iz Bolonje. Joanidis je preuzeo Olimpijakos za sezonu 1999/00, da bi potom postao selektor Grčke. Tu je završio karijeru nakon što je bio peti na Eurobasketu 2003. godine u Švedskoj.

BONUS VIDEO: