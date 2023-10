Košarkaš Partizana Mateuš Ponitka otkrio je da je zbog povrede nosa mogao da umre, a nije znao da mu je život u opasnosti...

Mateuš Ponitka od ove sezone nosi dres Partizana, a crno-beli računaju na ovog momka jer pokriva pozicije od jedinice do trojke, a veoma je dobar i u defanzivi. Na terenu je pravi borac, posebno posle jedne situacije u kojoj je bio u životnoj opasnosti. Tad nije znao da su stvari toliko ozbiljne. Imao je i malo sreće i sve se na kraju dobro završilo, s obzirom na to kako je moglo.

Sve se desilo kada je košarkaš bio u Zenitu iz Sankt Peterburga, gde je igrao sjajno u Evroligi, ali tokom jedne utakmice pretrpeo snažan udarac u nos, nakon čega je izgubio mnogo krvi. "Prvi put toliko krvi u mom životu. Probali smo da zaustavimo krvarenje, mislio sam da je to bila greška. Možda je trebalo da to ide do kraja. Zaustavili smo krvarenje, išao sam na test, izvinite na skeniranje. I skeniranje je reklo da nema preloma kostiju. Rekli su sve je ok, ali ništa se nije menjalo, vrtelo mi se u glavi, igrao sam neke utakmice tako. Kada sam bio u Rusiji tamo je bilo minus 20 i nije bilo toliko strašno jer zbog toga nisam osećao bol. Onda smo leteli da igramo sa Baskonijom na dvostruku nedelju u Evroligi. Let je bio katastrofa, mnogo mi je bilo loše u sinusima i nazalnom delu. Nisam mogao da igram, mnogo sam krvario, imao sam temepraturu“, rekao je Ponitka za "Sport klub".

Nije se smirivao Mateuš, pa je pred narednim duelom koji je bio zakazan u Madridu tražio da vidi lekara i proveri svoje zdravstveno stanje, nakon čega se podvrgao i operaciji. "Doktor je rekao da mi treba operacija. Ja sam rekao pitao na šta misli. Odgovorio mi je 'Da, operacija što pre. Imaš dva ugruška krvi u nazalnom delu sa obe strane.' Bilo mi je teško da dišem, disao sam samo na usta i nisam spavao šest noći jer nisam mogao da dišem. Bilo je veoma loše i onda su rekli biće to standardna procedura, da traje 45 minuta i da će sve odraditi po hitnom postupku. Operacija nije bila 45 minuta već skoro dva sata. Stavili su me u anesteziju sve su očistili i nisu mogli da me probude neko vreme. Veoma je veliki problem bio bol, posle operacije imaš sobu u kojoj se budiš posle anestezije. Gledao sam ljude kako se bude srećni, sveži. Kada sam se ja budio toliko me je bolelo da sam plakao“.

Nakon oporavka u Madridu stigla je do Poljaka šokantna vest da je bio na ivici smrti a da to nije znao. "To je bilo u četvrtak i vratio sam se u hotel, sledećeg dana doktor je meni i mojoj ženi rekao 'Vidite gospodine, žena vam je tu i reći ću vam odmah. Za nekoliko dana, jedan, možda dva možda tri, ne znam tačno koliko, alibili biste verovatno mrtvi.' Objasnio mi je da se u nazalnom delu desila upala i da su morali sve da čiste i da bar tri nedelje ne smem ništa da radim i da moram da vodim račun o sebi.

Na kraju se sve dobro završilo, pa je odlučio da dođe kod Željka Obradovića posle ne tako sjajne godine u Panatinaikosu. Imao je Ponitika još ponuda, ali ključan je bio upravo trener crno-belih jer je Mateuš želeo da radi sa trofejnim stručnjakom. "On je legenda, jedan od najboljih u istoriji. To me je zagolicalo, iskreno hteo sam da radim sa njim, da učim od njega. To je bila glavna tačka što sam odlučio da dođem u Partizan. Veoma je zahtevan kao trener, zna sve detalje košarke. Mnogo posvećuje vremena detaljima. Brine o spejsingu, tajmingu, deljenju lopte. To je veoma važno, tako gradi timove. Možete da vidite tokom cele karijere da tako radi. Ja lično mogu da vidim iz kratkog vremenskog roga, veoma je zahtevan ali sa druge strane shvata način igranja i prilagođava se. Nije kao neki treneri koji rade kao što je bilo pre 50 godina. Prilagođava se, pokušava da uči, da bolje nauči kako može da napreduje svakog dana“, kaže Mateuš Ponitka koji se oporavio od povrede ramena i trebalo bi da bude spreman da pomogne crno-belima na evroligaškom putu u meču protiv Makabija iz Tel Aviva.

