Najveći košarkaš svih vremena uživa na svom brodu koji izgleda spektakularno.

Izvor: Instagram/jonnydodge_/YouTube/NBC10Philadelphia/Screenshot

Neponovljivi košarkaš Majkl Džordan (60), najveći u istoriji, svakog ljeta provodi odmor u Evropi, krstareći svojom jahtom po Sredozemlju. Nekad dođe u Hrvatsku, ove godine uslikan je u Marbelji, u Španiji, ali gdje god se pojavi svi su oduševljeni njegovom jahtom. Svojevremeno je u Crnu Goru dolazio jahtom "O'Pari", koja je Džordana koštala 1,2 miliona dolara nedeljno, ali je u međuvremenu ostavio cio svijet bez daha jahtom "Džoj", koja košta nevjerovatnih 70 miliona eura.

Dugačka čak 70 metara, jahta "Džoj" ima pet spratova i osam kabina, a u svaku se može doći liftom. Svaka je dekorisana mozaicima sa temama okeana, poput noćnog neba iznad mora, a kupatilo je napravljeno od kupatila sa granitom. Jahta pruža korisnicima pogled na more koje ostavlja bez daha, a staklo je specijalno dizajnirano tako da izoluje hladnoću tokom noći i hladnih dana.

Svaka spavaća soba ima sopstveno kupatilo sa tuš-kabinom, a gosti mogu da uživaju u ogromnoj dnevnoj sobi sa velikim barom, na kojem Džordan sipa sebi i prijateljima žestoka pića uz neizbježni tompus. Takođe, tu je i ogromna trpezarija sa velikim stolom, a jahta zvanično može da primi 12 gostiju i osoblje od 19 časova.

Naravno, jahta je opremljena i teretanom, ali i terenom za basket, na kojem sigurno Džordan bar ponekad šutira na koš, na svoje zadovoljstvo, a sigurno i na oduševljenje onih koji imaju privilegiju da ga vide sa loptom i ispod obruča. Teren je definitivno detalj koji ostavlja bez daha i stavlja do znanja da je jahta ipak u vlasništvu najvećeg košarkaša svih vremena, šestostrukog NBA šampiona sa Čikago Bulsima. On je završio karijeru 2003. godine, ali i dalje zarađuje ogroman novac na godišnjem nivou od svojih poslovnih projekata, poput prodaje sportske opreme svog brenda "Er Džordan" u saradnji sa kompanijom "Najki". A kada odmara od posla, to radi na čudesnoj jahti "Džoj" ili na nekoj drugoj, poput "Emres" jahte, u kojoj je viđen u Sen Tropeu ovog ljeta.