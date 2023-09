Danilo Nikolić, naš reprezentativac, je bez kluba, a pripreme je počeo sa Partizanom Željka Obradovića ali se povrijedio i treba da odmara.

"Danilo se nažalost povrijedio na Kopaoniku. Imao je problem sa istegnućem mišića - mi smo bili spremni da mu pomognemo što se tiče svih medicinskih usluga, koje su mu bile potrebne. Međutim on je odlučio da to nije potrebno i mislim da je došao u Podgoricu. Nije s nama, u trenutku kad smo razgovarali da dođe na pripreme bilo je dobro i njemu i nama. Nažalost povreda se desila pet-šest dana nakon što smo počeli da radimo. Kada je otišao na magnetnu rezonancu u Beogradu vidjelo se da to iziskuje pauzu. Želim mu sve najbolje", rekao je Željko Obradović na konferenciji nakon utakmice Partizana i Mege u četvrtfinalu Superkupa ABA lige.