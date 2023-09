Partizan je upisao pobjedu u duelu sa Izraelcima.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Koašarkaši Partizana savladali su Hapoel Jerusalim rezultatom 86:81 u svom prvom meču na rođendanskom turniru Igokee. U subotu će crno-bijeli, od 18.30 časova na terenu NTC-a u Banjaluci, ukrstiti koplja sa Turk Telekomom, za plasman u finale, gdje se već plasirao CSKA, koji je u drugoj grupi upisao dvije pobjede.

Uprkos početnom egalu imali su navijači Partizana razloga za zadovoljstvo u uvodnim minutama meča. Trojka Ledeja, blokada Koprivice burno su ispraćeni sa tribina, kao i zakucavanje Ledeja za prvu osjetniju prednost crno-bijelih - 13:8.

Vrlo brzo upisali su se i povratnik Ognjen Jaramaz i novajlija Frenk Kaminski, nakon čega je Partizan imao 17:11, potom i 19:13. Naneli je trojkom pokrenuo seriju Partizana nakon što su Izraelci prišli na 21:18, a onda stavio i tačku na prvu četvrtinu novom trojkom za 30:20 i prvu dvocifrenu prednost. Prva polovina druge četvrtine pripala je Džikićevoj ekipi koja je trojkom Ndura izjednačila na 33:33. Letargiju crno-bijelih razbio je oporavljeni Smailagić snažnim zakucavanjem.

Hapoel je ipak preuzeo kontrolu, a onda i vođstvo i tri minuta prije poluvremena bilo je 40:35 za tim iz Jerusalima. Trebalo je Partizanu nekih pet minuta, ali i snažna podrška sa tribina da povrati vođstvo, a učinio je to zakucavanjem Koprivice nakon čega je uslijedila rezultatska "klackalica". Naneli je pogodio trojku za 58:56, Smit mu odgovorio prednost Hapoela 59:58.

Nakon treće dionice Partizan je imao samo poen zaostatka (66:65) ali posle samo 53 sekunde poslednje četvrtine bilo je 72:65 za Hapoel. Bila je to solo dionica Lemara koji je pogodio trojku i dodatno slobodno bacanje, a nakon nove izgubljene lopte Partizana još jednom je bio precizan. Nalet Partizana koji je izjednačio trojkom Ledeja zaustavio je Henkins zakucavanjem za 74:72.

Kapiten Partizana Kevin Panter pogodio je dva slobodna bacanja za 76:76, a zanimljivo je da su to bili njegovi prvi poeni na utakmici, na 3:50 do kraja. Za novo vođstvo Partizana pobrinuo se Smailagić, i to nevjerovatnim zakucavanjem, da bi odmah potom na drugoj strani zaustavio napad Hapoela.

Panter je pogađao sa penala u naredna dva napada crno-bijelih i Beograđani su minut i po prije kraja poveli šest razlike - 82:76.

Nisu Izraelci najbolje iskoristili nesportsku Ledeja na 84:78, Smit je napravio faul u napadu na 84:80, a Ponitka postigao poslijednje poene Partizana u pobjedi 86:81. U timu Partizana, najviše poena postigao je Balša Koprivica (10), dok su se na devet zaustavili Džejms Naneli i Danilo Anđušić. Kada je riječ o izraelskom taboru, Kadin Karington je postigao 12, a Spidi Smit 11 poena.

RASPORED I REZULTATI UTAKMICA NA TURNIRU IGOKEE M:TEL

6. septembar:

Igokea – CSKA 66:82

7. septembar:

Hapoel Jerusalim – Turk Telekom 87:79

Igokea m:tel – Galatasaraj 71:82

8. septembar:

Galatasaraj – CSKA 50:88

Partizan – Hapoel Jerusalim

86:819. septembar

Veterani Igokee m:tel – Veterani prijatelji (17.00, Nacionalni teniski centar)

Turk Telekom – Partizan (18.30, Nacionalni teniski centar)

10. septembar:

Utakmica za peto mjesto (14.30, dvorana u Laktašima)

Utakmica za treće mjesto (17.00, dvorana u Laktašima)

Finale (20.45, Nacionalni teniski centar)

TABELA

Grupa A: CSKA 2-0, Galatasaraj 1-1, Igokea 0-2

Grupa B: Hapoel Jerusalim 1-0, Partizan 1-0, Turk Telekom 0-1

