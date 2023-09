Trofejni trener smatra da Srbija i bez njegovih savjeta može da pobjedi Njemačku u finalu Mundobasketa!

Reprezentacija SAD neće osvojiti zlatnu medalju na Mundobasketu - Njemci su ih savladali u polufinalu, pa će se za najsjajnije odličje boriti protiv Srbije koja je još ranije obezbjedila meč za titulu. Situacija u Manili razočarala je američke ljubitelje košarke, a selektor Stiv Ker ponosan je na sve što su njegovi igrači uradili tokom ljeta!

Tokom konferencije nakon meča pričao je o svom timu, ali i o predstojećem finalu - po riječima Stiva Kera Srbiji nisu potrebni njegovi savjeti, jer Srbija fantastično radi svoj posao i može bez njegove pomoći da osvoji zlatnu medalju na Filipinima!

"Njemačka je odigrala fantastično i zasluženo je u finalu. Kad god smo napravili neku seriju, oni su odgovorili pogotkom ili skokom u napadu. Ponosan sam na svoje momke kako su borili", rekao je Stiv Ker i dodao: "Glavno što smo izgubili je što nismo igrali odbranu, jako teško je čuvati na primjer Denisa Šrudera. Nevjerovatan je, opasan, pravili smo i neke greške, nismo ga držali pod kontrolom i toliko nam je naudio. Imamo snažne igrače koji mogu da igraju kombinovanu odbranu, ali su nas oni ipak nadigrali".

Izvor: Fonet/AP Photo/Michael Conroy
Izvor: Fonet/AP Photo/Michael Conroy
Izvor: Fonet/AP Photo/Aaron Favila
Izvor: Fonet/AP Photo/Michael Conroy
Izvor: Fonet/AP Photo/Michael Conroy
Izvor: Fonet/AP Photo/Michael Conroy
Izvor: Fonet/AP Photo/Michael Conroy
Izvor: Fonet/AP Photo/Aaron Favila
Izvor: Fonet/AP Photo/Aaron Favila
Izvor: Fonet/AP Photo/Michael Conroy
Izvor: Fonet/AP Photo/Michael Conroy
Izvor: Fonet/AP Photo/Michael Conroy

Govorio je američki selektor o iskustvu koje se stiče tokom igranja za nacionalni tim, kada košarkaši "žrtvuju " ljetnji odmor kako bi se borili za svoju zemlju. Nakon Mundobasketa on je ponosan na američke košarkaše koji su se na to odlučili ovog ljeta.

"Mislim da je nerealno da istih 10 igrača budu dio reprezentacije svako ljeto... Uživam da sam u reprezentaciji, ali je drugačije to za nas i ostale timove, dobro je i što imamo dubinu što se tiče igrača, i sviđa mi se više trenera i igrača ima priliku da predstavlja SAD na velikim takmičenjaima", istakao je američki selektor prije nego što je prokomentarisao manjak FIBA iskustva: "Mislim da je to veliko iskustvo za sve igrače, za napredak u njihovim karijerama, da se takmiče na najvišem nivou. Svi vole što su dio nečega ovakvog. Ne mogu da budem ponosniji kako su se momci ponašali i igrali prethodnih nedelja, ovaj tim je zaslužio da osvoji titulu, ali to nismo uspjeli. Predstavljali su zemlju na nevjerovatan način."

Po riječima selektora SAD i trenera Golden Stejta, igra se promijenila tokom poslednjih nekoliko decenija... "Ova igra je teška, nije više 1992. godina... Timovi su bolji, nije lako osvojiti Svjetsko prvenstvo ili Olimpijske igre", rekao je Ker.

Amerikanaca neće biti u finalu, a Njemcima će Srbija pokušati da pokvari plan za zlato. Stiv Ker smatra da njegovi savjeti tu nisu potrebni, Pešićeva četa već zna šta treba da uradi! "Njima ne treba moj savjet, oni fantastično rade svoj posao", rekao je trofejni stručnjak.

