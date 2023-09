Davis Bertans je teško podneo što je promašio šut za pobedu Letonije protiv Nemačke. Od reportera MONDA Nikole Lalovića sa Mundobasketa.

Nemačka je posle velike drame pobedila Letoniju 81:79 i tako se plasirala u polufinale Mundobasketa gde će igrati protiv SAD. Oslabljenoj reprezentaciji sa Baltika malo je falilo da napravi najveće iznenađenje na turniru pošto ih je katastrofalni Denis Šreder iz Nemačke "držao u životu" šutirajući 4/26 iz igre, tako da je poslednja lopta otišla u ruke Davisa Bertansa koji je imao dovoljno vremena da se namesti za šut za tri poena.

Ipak, najbolji trojkaš Letonije nije uspeo da pogodi i sedmu trojku na meču, tako da je Nemačka pobedila, a on je završio u suzama. Bertansu je teško pala eliminacija njegove reprezentacije sa Mundobasketa, tako da na kraju nije imao snage da se zaustavi u miks-zoni na poziv novinara, odnosno prošao je dok je Rodions Kuruc davao izjavu.

"Nisam stigao do njega jer sam imao grčeve, bio sam pod drugim košem, ali ću odmah do njega, sad sam video da je prošao. Naravno da je frustriran, pogađao je celu utakmicu, ali ovaj na kraju je promašio. To je košarka, nekada pogodite, nekada promašite...", kazao je Kuruc i dodao da je hemija bila najvažnija stvar u reprezentaciji Letonije tokom turnira, iako su bili oslabljeni zbog toga što nije igrao najbolji igrač tima Kristaps Porzingis.

Podsetimo, Nemačka će sada u polufinalu Svetskog prvenstva igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, dok će se na drugoj strani kostura za mesto u finalu boriti Srbija i bolji iz današnjeg duela Slovenije i Kanade.

