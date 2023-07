Nekadašnji reprezentativac Srbije Aleksandar Rašić pretrpio je veliku štetu tokom oluja koje su prethodne nedelje pogodile našu zemlju, kao i ostali poljoprivrednici oko Šida.

Superćelijske oluje koje su prethodne nedelje pogodile Srbiju napravile su ogromnu štetu svuda, a posebno u Vojvodini. Poljoprivrednici su na najvećem udaru, posebno u Sremu, pa je tako ogromnu materijalnu štetu pretrpio i srpski košarkaš Aleksandar Rašić. Odlučio je da se bavi voćarstvom posle završetka igračke karijere i već godinama u Šidu ima plantažu voća, međutim već sada je jasno da će ova sezona biti neuspješna.

"Šteta je ogromna, po prvobitnim procjenama je totalna šteta u cijelom šidskom ataru. Svi poljoprivrednici koji gaje ratarske i voćarske kulture da je sve uništeno. Preliminarna je procjena da je 15 miliona evra i to je tragično za cijelu opštinu i za nas koji se bavimo poljoprivredom", kazao je Rašić tokom uključenja u Jutarnji program TV Prva.

Rašić je pojasnio da osiguranje koje imaju poljoprivrednici "ne pokriva" oluje poput onih koje su pogodile Srbiju prethodnih dana, kao da nije pomogla ni protivgradna zaštita. Jednostavno, vjetar je bio toliko jak da je uništio sve što se našlo pred njim i ništa nije moglo da ga zaustavi.

"Prije samo dva mjeseca sam stavio protivgradnu zaštitu, to je normalan korak ka obezbjeđenju tog ploda, ali to nije pomoglo. Oluja je bila toliko snažna, mreže su uništene i pale su na voćnjak, uništile su skoro sve biljke. Jednostavno, nije moguće raditi tretmane i ne znam koliko će biti u ovakvom stanju. Kako ćemo uspjeti to da sklonimo, da saniramo... Preko 100 hektara voćnjaka je uništeno. Postoji mali dio zasada koji je opstao, ali ne može da se uđe u njega i većina je oštećena. Nemoguće je uopšte spasiti bilo šta zbog takvog stanja", kazao je očajni Rašić dodavši da se nada da će država pomoći.

Očekivano, Rašiću posle ovoga nije do drugih tema, ali je uprkos lošem raspoloženju prokomentarisao odluku Nikole Jokića da ne igra za Srbiju na predstojećem Mundobasketu: "Sigurno da ako je to istina, mada da sačekamo selektora Pešića da se oglasi i saopšti spisak, biće stvarno šteta ako ne budemo mogli da se pojavimo u najjačem sastavu. Da smo kompletni, imali bismo šansu da osvojimo Svetsko prvenstvo", zaključio je Rašić i nasmijao se na pitanje da li će on biti na raspolaganju "orlovima".

