Izvor: MONDO/ Mirela Ljumić

U Crnoj Gori sjutra se može očekivati kiša i kratka vremenska nepogoda, ali parametri ne ukazuju na formiranje superćelijske nepogode iz koje se može formirati mini tornado i grad veličine teniske lopte, kazao je za Portal RTCG metereolog Branko Micev. Istakao je da Crna Gora nema niti je ikad imala, meteorološke radare koji su od primarnog značaja za praćenje olujno-vremenskih nepogoda.

“U Crnoj Gori tokom noći u perifernim sjeverozapadnim dijelovima, zatim sjutra sredinom dana i popodne u sjevernim predjelima, u centralnim planinskim oblastima i na jugozapadu oblast Orjena, očekuje se razvoj grmljavisnkih oblaka sa uslovima za lokalne kratkotrajne vremenske nepogode. Ali, parametri konvekcije ne ukazuju na formiranje superćelijske nepogode iz koje se može formirati mini tornado( pijavica) i grad veličine teniske lopte”, kazao je Micev.

Istakao je da ne postoji način da se dan ili više dana unaprijed prognozira olujno vremenska nepogoda u smislu gdje će se desiti u koliko sati, koliko će trajati i kakvog će intenziteta biti.

“Prognoze se daju na bazi parametara indeksa konvekcije koji ukazuju na postojanje uslova da dođe do forimranje olujnih nepogoda. A prognoze i upozorenje na oluje u smislu tačnog lociranja u vremenu i prostoru i intenziteta, moguća su samo u toku njenog nastanka i njenog kretanja i to pomoću meteoroloskih radara koji identifikuju i prate olujni oblak- oluju na udaljenosti i do oko 250-300 kilometara”, objasnio je Micev.

Naglasio je da se tako prati razvoj i kretanje oluje i daju se posebne prognoze i upozorenja poznati u struci kao Nowcasting prognoze koje se odnose na vrlo kratak vremenski period neposredno prije nego sto oluja zahvati neko područje npr. deset do 30 minuta prije nego što oluja počne tj. dođe ili se formira na nekom području.

“Meteoroloski radari su od krucijalnog značaja za Nowcasting prognoze koje se primarno odnose na prognozu-praćenje olujno vremenskih nepogoda. Inače, Crna Gora nema, niti je ikad imala, meteorološke radare”, rekao je Micev.