Ima samo 175 centimetara, ali je strah i trepet za evroligaše. Sa 24 godine iza sebe ima pregršt medalja i titula, ali će Jagu dos Santosu angažman u Crvenoj zvezdi biti najveći izazov u karijeri do sada.

Crvena zvezda je zvanično predstavila i deveto pojačanje u ovom prelaznom roku - Jaga dos Santosa. Ovaj 24-godišni plejmejker iz Brazila odigraće svoju prvu evroligašku sezonu, a među crveno-bele je stigao iz nemačkog Ulma.

Ovaj klub je nedavno istakao da je aktirivrana "evroligaška klauzula" i da je dve godine pre isteka ugovora Jago Mateus dos Santos napustio ekipu. Aktuelni MVP finala Bundeslige trenutno je u Americi, gde igra Letnju ligu za Čikago Bulse, a očekuje se da će u narednim danima doći u Beograd.

Osim titule koju je "oteo" velikanima Bambergu, Albi i Bajernu on je daleko dogurao sa svojom ekipom i u Evrokupu. Prvo je Ulm bio treći u grupi A, a zatim je izbacio Budućnost u osmini finala. Na kraju je nemački tim ispao od kasnijeg finaliste Turk Telekoma, a Jago se našao na radaru crveno-belih. Ali, za one koji ga nisu pratili, ko je on zapravo?

BRAZILSKA SENZACIJA OD 175 CM!

Ono što je sigurno najupečatljivije je njegova visina. Ovaj organizator igre rođen 1999. godine visok je tek 175 centimetara i zbog toga mu je malo ko predviđao veliku karijeru, Ipak, još je 2017. godine brazilski "ESPN" o njemu pisao kao o "najvećem otkriću brazilske košarke u ovoj deceniji". Iako izuzetno nizak za standarde moderne košarke on je natupao za sve mlađe selekcije Brazila od U 16 nivoa pa sve do seniorske ekipe. To bi mogao da bude i problem za crveno-bele, pošto se očekuje da se on uskoro pojavi na pripremama Brazila na predstojeći Mundobasket gde će biti prvi plejmejker ekipe ispred Marseinja Uertasa i Rafe Luza. "Selesao" se nalazi u grupi G sa Iranom, Španijom i Obalom Slonovače i predviđa im se najmanje druga runda takmičenja, tako da će od svih novih pojačanja Jago Mateus verovatno imati najmanje vremena da se prilagodi i uigra sa saigračima.

POMERA TEODOSIĆA?

S obziraom da je nedavno tim Duška Ivanovića postao jači i za Šabaza Nejpira, a pre toga je u sastav stigao i Miloš Teodosić, potpis 24-godišnjeg Južnoamerikanca bi vrlo lako mogao da znači pomeranje nekadašnjeg kapitena Srbije. On je još u vremenu kada je sa Nandom De Koloom dominirao u Evroligi u dresu CSKA često igrao kao bek, a sada deluje sasvim sigurno da će veliki broj minuta provoditi na mestu "dvojke", dok će za prevođenje lopte pre svega biti zaduženi Jago i Nejpir.

ŠTA ZVEZDA DOBIJA? BRZINU, ASISTENCIJE, ŠUT...

Izvor: Profimedia/ordphotoxGmbHx/xHafner nph00200

Prošle sezone je Jago Mateus dos Santos u svim takmičenjima postigao skoro 1.000 poena, a uz veliku ulogu koju je imao u napadu Ulma imao je skoro 40 odsto šuta za tri. Posle 13 godina Ulm je postao prvi klub koji van trojke Bamberga, Albe i Bajerna koji je osvojio nemačku titulu, a Dos Santos je proglašen za MVP-a finalne serije. U duelima sa Telekom Basketom iz Bona prosečno je beležio 16,8 poena, 7 asistencija i 4,5 skokova, dok je na 45 mečeva Bundeslige od početka sezone prosečno imao 15 poena, 5,7 asistencija i 2,7 skokova.

UGASILI MU VOLJENI KLUB, ON NIJE ODUSTAO!

Izvor: Profimedia

Rođen u malenom gradu Tupa Jago je odrastao kao navijač velikog Palmeirasa. Tu je i otkriven kao veliki talenat pošto ga je njegov brat Adrijano Mijao koji je takođe košarkaš odveo na trening sa 13 godina. Odmah su shvatili u klubu kakav je biser, ali kada su 2016. u Palmeirasu zbog finansijskih problema morali da ugase košarkaški klub našao se u problemu omaleni plej.

"Došao sam iz Tupe u Sao Paolo sa 13 godina, nisam ni znao gde je hala Palmeirasa. Trener me je pokupio, vodio na treninge, brinuo se o meni. Paulistano me je tražio kada sam imao 15 godina i kada sam sa 17 godina odigrao poslednji meč za U19 tim Palmeirasa prihvatio sam njihovu ponudu. Te sezone sam im dao 56 poena i odmah su hteli da me odvedu u seniorski tim, ali sam ja hteo da završim sezonu u Palmeirasu", otkrio je za brazilski "ESPN" Jago.

REDOM UZIMAO TITULE!

U Palmeirasu je bio MVP U15 prvenstva Južne Amerike, a sa Brazilom je osvajao bronzu na U18 šampionatu Južne Amerike 2016. godine, kao i zlato dve godine kasnije na U20 šampinatu kontinenta. Sa Flamengom i Paulistaom ima osvojene titule u Brazilu, a dok je nastupao u ligi svoje domovine biran je na Ol Star meč 2018, 2019, 2021 i 2022. godine. Ulmu je doneo jedinu titulu šampiona države u istoriji kluba, a u karijeri već ima i internacionalne trofeje. Sa Flamengom je prvo 2021. godine osvojio Ligu šampiona Južne Amerike, a zatim je naredne godine uzeo i Interkontinentalni kup pobedom nad San Pablo Burgosom u finalu. I sa seniorskim timom Brazila ima medalju, potšo je 2022. bio drugi na Amerikupu.

HOĆE KAO AJZEA TOMAS!

Izvor: Profimedia

Još jedan igrač koji je sa 175 centimetara uspeo da se probije u modernoj košarci je nekadašnji NBA Ol Star Ajzea Tomas. A upravo on je igrač prema kome je novi plej Crvene zvezde pokušao da formira svoju igru.

"Krenuo sam mnogo da ga pratim, da vidim šta on radi protiv viših igrača. Kako izvodi polaganja, koje šuteve uzima. Mnogo sam naučio gledajući ga. Divim se i Džonu Volu, on koristi svoju snagu na najbolji način i nije ga briga da li tim gubi ili dobija, on igra na isti način", rekao je jednom prilikom Jago.

Sada se čeka da on završi svoje nastupe u Letnjoj ligi NBA za Čikago Bulse, pa da se preseli za Beograd. Tu će neko vreme trenirati sa crveno-belima, a onda će najverovatnije propustiti drugi deo priprema za novu sezonu zbog Mundobasketa.

