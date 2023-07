Demijan Lilard tražio je trejd u Portlandu, mnogi klubovi ga žele.

Izvor: Profimedia

Potresi u NBA ligi, Demijen Lilard (32) tražio je trejd u Portlandu. Jedan od najboljih košarkaša današnjice ne želi više da čeka i da gubi vrijeme, hoće da osvoji titulu što prije. Zato je podneo zahtev u klubu u kom je više od decenije, pošto je debitovao 2012. godine.i

Njegova idealna destinacija je Majami, slao je naznake toga prethodnih nedelja i pouzdani američki novinari tvrde da je baš to tražio od Blejzersa. Međutim, klub ne planira da ga se odrekne tako lako niti im je cilj da mu ispune želju, ako to njima ne bude odgovaralo. "Jasno smo rekli da Dejma želimo ovdje, ali nas je on obavijestio da hoće da ide da igra negdje drugdje. Ono što se kod nas nije promijenilo jeste želja za pobjedama. Uradićemo šta je najbolje za tim da bismo do toga došli", rekao je generalni menadžer Džo Kronin i tako stavio i Lilardu i klubovima do znanja da će biti težak pregovarač.

Kako stvari stoje biće potreban i treći tim za taj trejd. Dok se klupko odmotava legendarni košarkaš Kevin

Garnet je prošle godine rekao da bi volio da vidi Nikolu Jokića i Demijena Lilarda zajedno u timu. "Hoću da vidim njega i Jokića u timu, treba da igra sa nekim velikaninima koji će učiniti njegovu igru boljim, da bude sa onima koji su na istom nivou kao on", rekao je Garnet. Čak i kada bi Nagetsi bili zainteresovani za taj trejd, morali bi da uključe nekog od glavnih igrača poput Džamala Mareja ili Majkla Portera juniora, pošto oni imaju veliku platu. Jasno je da Jokića ne bi pustili ni po koju cijenu...

