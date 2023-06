Direktor Superlige Aleksandar Grujin odgovorio ABA ligi.

Direktor Košarkaške lige Srbije Aleksandar Grujin oglasio se nakon odluke ABA lige da zakaže termine finala plej-ofa istovremeno kada su već zakazani termini finala domaćeg prvenstva Srbije. On je ukazao na to da je pokazano nepoštovanje prema Srbiji, srpskim klubovima i srpskoj košarci, a uz to naglasio da Superliga neće odustati od termina koji su određeni određeni tri dana pre objavljivanja "jadranskog" kalendara završnice.