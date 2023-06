Nikola Jokić je na konferenciji za medije posle pobjede Denvera nad Majamijem govorio i o podatku koji ga je šokirao kada je pogledao statistiku.

Izvor: YouTube/FreeDawkins/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je vrhunsku utakmicu za Denver i vodio je svoj tim do velike pobjede nad Majamijem (104:93) i upisao je tripl-dabl sa 27 poena, 10 skokova i 14 asistencija, a odmah posle utakmice pogledao je u statistiku i iskolačio je oči. Kada je došao na konferenciju za medije, pred Jokićem je bio papir na kome je pojedinačna statistika igrača, a jedan od podataka ga je prilično iznenadio!

"Iznenadio sam se što je Majkl Porter pogodio samo dve trojke, bio sam ubi8jeđen da je pogodio šest ili sedam. Baš sam se šokirao zbog toga!", kazao je Nikola Jokić čiji je pomenuti saigrač na kraju imao 14 poena i 13 skokova, odigravši daleko zrelije nego što smo navikli od njega ove sezone.

Jokić je takođe priznao i da je jedva čekao da počne finale. Nerviralo ga je što je tolika pažnja na Denveru, i uopšte njemu, pa su mu se i "mediji smučili" jer prema mišljenju srpskog igrača prave nešto veće od onoga što je NBA finale, odnosno kao i za većinu stvari Somborac to vidi kao najnormalniju stvar. "Jedva sam čekao da sve počne. Kada je utakmica krenula, osjećao sam se konačno normalno i komforno, pre toga je bila prevelika euforija", objasnio je igrač Denvera.

Džoker je hvalio igru Džamala Mareja i Erona Gordona za koga je rekao da upravo zbog njegove igre u reketu nije forsirao svoj šut: "Da, volim da igram sa njim, fizički je dominantan i sjajno je prihvatio ulogu u Denveru. Danas nam je pomogao, davali smo mu loptu, a uz to je naš najbolji odbrambeni igrač uz Kaldvel-Poupa. Nije lako kada iz utakmice u utakmicu morate da čuvate najboljeg igrača protivničke ekipe, a on to radi odlično".

Takođe, Jokić je pričao o timskoj košarci koju forsira Denver, dok je novinare zanimalo i da li drži govore u svlačionicama pošto na terenu pokazuje lidersku crtu: "Ne, nikada to ne radim. Imamo veterane koji to rade. Ako ih slušaš, vrlo brzo shvatiš da pričaju pametne stvari".