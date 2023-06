Crvena zvezda je već u finalu ABA lige, a zbog toga što dugo čeka na rešenje druge strane žreba, gde se sastaju Partizan i Cedevita Olimpija u "majstorici", prvo će igrati završnicu KLS.

Izvor: MN Press

Nakon hitne sednice Predsedništva KLS i čelnika ovog takmičenja doneta je odluka da će se prvo igrati završnica domaćeg prvenstva, a tek potom finalna serija ABA lige, što znači da će sada možda Partizan morati da čeka Crvenu zvezdu. Tim sa Malog Kalemegdana je očigledno izgubio strpljenje za "večitog" rivala i Cedevitu Olimpiju zbog čudnih termina ABA lige, pošto finalna serija ne bi mogla da počne sve do 12. juna, tako da je sada KLS dobio prioritet.

Tim povodom se oglasio i prvi čovek ABA lige Đorđije Pavićević koji je istakao da veruje da aktuelna situacija nikome ne ide u korist i nada se da će sve biti završeno u najboljem redu.

"Došli smo u nezavidnu situaciju. Ali verujem da će ipak biti održano finale, ali za to je potrebno da se sedne, razgovara i nađe najbolje rešenje, odnosno da se što pre odrede termini kako bi se izašlo iz novonastale krize, koja nikome ne ide u prilog. Moramo biti svesni da siguran prolaz u Evroligu ima samo pobednik lige, i smatram da je to ulog koji će odlučiti da se odigra finale i sezona privede u najboljem mogućem redu", poručio je Pavićević za portal "24 sedam".

Prethodno je ustanovljeno da bi finalna serija KLS mogla najranije da bude završena 13. juna, a najkasnije 18. juna, nakon čega bi Crvena zvezda "bila slobodna" da igra finalnu seriju ABA lige protiv Partizana ili Cedevite Olimpije. Razlog za ovakvu odluku crveno-belih je to što ABA liga nije na vreme našla termine završnice takmičenja.

"Stvarno ne znam zašto nije došlo do sastanka, svi su imali neke lične razloge, i smtram da je to bila velika greška. Da smo ranije odredili termine, do ovoga ne bi došlo. Svestan sam da je Partizan bio na korak od Evrolige, ali i pored toga smatram da su termini morali biti ranije određeni, barem okvirno. Ovako je nastao vakuum. Meni mandat ističe u junu, a u ovom momentu jedino mogu da se nadam i verujem da će sezona biti privedena kraju, a da će biti izvučene pouke za period koji sledi, jer ABA liga može da bude organizovana kao i sve ostale evropske lige, kao i najprestižnije takmičenje, Evroliga", zaključio je on.