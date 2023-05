Nikola Jokić je bio pomalo nostalgičan za vremenima kada su igrališta bila puna dece i kada nije moglo da se dođe na red za basket!

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić je još jednim tripl-dablom uspeo da izbaci Los Anđeles Lejkerse iz plejofa, a da Denver prvi put u istoriji dovede u borbu za titulu. Sjajnim potezoma koji su oduševili i Lebrona Džejmsa dominirao je na terenu, a novinare je zanimalo kako uspeva da pogađa toliko šuteva van balansa. Odgovor je nasmejao celu pres salu.

"Znate šta, to je moj specifičan šut, uvek ću ga dati. To što sam van balansa, pa ja sam van balansa ceo život, tako da je to normalno za mene", rekao je Jokić na oduševljenje svih.

Nije moglo da prođe ni bez pitanja o društvenim mrežama. Nikola ih je odavno obrisao, a pamti se njegov čuveni "hoće neko na basket" status na fejsbuku. Zanimalo je prisutne, da li i sada traži nekoga za basket?

"Znate koliko je teško naći nekoga za basket ovih dana? Pogotovo u mom gradu? Sećam se dana kada si mogao da izađeš u pet popodne i ako izgubiš jedan basket moraš kući. A sada je teško naći ekipu za igru, pošto mi igramo 3 na 3, nije 5 na 5. To se nije promenilo, pa ako neko hoće na basket... Može da me pozove!", rekao je Jokić i dodao: "Ako pratite 3x3, videćete da su Srbi jako dobri u tome. Možda je moj talenat baš sa tog basketa 3x3."

Što se tiče društvenih mreža, njegov odgovor zbog čega ih je odavno obrisao je bio kratak i jasan: "Zašto sam obrisao društvene mreže? Mislim da je to gubljenje vremena", završio je Jokić.