Direktor Štark arene i nekadašnji kapiten Partizana oštro odgovorio na najave da će ta dvorana biti navodno zauzeta u vreme finala ABA lige.

Izvor: MN Press

Nakon vijesti da je KK Partizan odlučio da prijavi ljubljansku halu "Stožice" kao svoj domaći teren u finalu ABA lige zbog navodne zauzetosti Štark arene, oglasio se i direktor Arene, Goran Grbović. Nekadašnji košarkaški as crno-belih u razgovoru za "Mozzart sport" rekao je:

"Istina je jaka stvar, ali očigledno su ovde glasine neprocenjive. Prvo i osnovno, neka Partizan saopšti koji su to termini finala, pošto ja ne znam, a ne znaju ni oni. Jednostavno, neka neko kaže pa da vidimo. Neka ABA liga kaže koji su joj termini sopstvenog takmičenja, jer to je očigledno najsmešnije takmičenje na svijetu u svim sportovima", kazao je on.

U trenutku ovog razgovora, Partizan je već bio primoran da ode iz Štark arene i da dočeka Studentski centar u hali "Aleksandar Nikolić".

"Jednostavno nije bilo moguće zbog ranije zakazanog termina ukloniti svu opremu, ona je tek danas sklonjena i to nekih 70 posto, još ima da se radi. Znamo da je Partizan ušao među osam u Evroligi i da je zbog toga sve pomjerano, ali ABA liga mora da zna datume i šta se dalje dešava, mi imamo događaje koji se mjesecima unaprijed zakazuju, ali sve možemo da sredimo. Jednostavno, niko ne saopštava datume i to je istina", izjavio je on.

Grbović je komentarisao i mogućnost da crno-bijeli odu u Ljubljanu: "Pazite, ja nisam navijač, ja sam direktor Arene, tako da me baš briga gdje će da igraju. Neka igraju u Ljubljani. Što se mene tiče mogu i u Zagrebu, to je njihova odluka i nema veze sa Arenom. Meni je samo žao jer ja sam bio dio tog Partizana i to sam uvijek isticao. Partizan nije privatna firma i ne treba se igrati ugledom kluba", rekao je Grbović