Goran Grbović govorio je o svom odnosu sa Draženom Petrovićem, ali i Divčevom koji je prikazan u filmu.

Izvor: YouTube/Sport Club/Screenshot/MN Press

Vlade Divac oteo je jednom navijaču zastavu Hrvatske pre skoro 33 godine kada je košarkaška reprezentacija Jugoslavije u finalu Svetskog prvenstva u Buenos Ajresu savladala Sovjetski Savez (92:75), a to je Dražen Petrović žestoko zamerio svom saigraču. Svašta se pričalo o njihovom odnosu, a čak je pre desetak godina ESPN snimio i dokumentarni film "Once Broth

"Dražen Petrović je bio divan dečko, šaljivdžija, potpuno apolitičan. Zato me strašno iznervirao onaj film 'Jednom braća' o odnosu Dražena i Divca ispričanog iz perspektive ljudi koji o tome nisu znali baš ništa", rekao je Goran Grbović za "Index" i ispričao šta je to što mu je najviše zasmetalo: "Sve, baš sve. Mrzim jednostrano ispričane priče. Što su Amerikanci znali o Draženu i Divcu? Ništa. Njima kažeš Croatia, oni ponove Kazahstan, kažeš im Srbija, oni kažu Sirija. Veze s mozgom nemaju. Onaj ESPN, pa to nije čak ni Holivud, to je Las Vegas. Ako za života nisi rekao nekome nešto dok je taj bio živ, onda nemoj ni kad te osobe više nema".

Goran Grbović podseća da taj film nije imao nikakvu poentu jer Dražen Petrović nije mogao da odgovori na takve stvari, pošto je poginuo u saobraćajnoj nesreći 1993. godine. Takođe, bivši košarkaš Partizana je podsetio da Petrovića uopšte nije zanimala politika i za to ima plastičan primer.

"Kad smo osvojili zlato na Univerzijadi u Zagrebu 1987. godine, medalje nam je delio Josip Vrhovec, u to vreme jedan od najvažnijih političara u Jugoslaviji i član Predsedništva SFRJ. Ja Draženu nešto prokomentarišem, a on me samo pogleda i pita: ''A ko je taj?'' Takav je bio Dražen i takvog ga pamtim i ne želim da ga pamtim nikako drugačije. Pamtiću ga uvek nasmejanog, s onom afro frizurom, nervoznog kad izgubi. Koliko sam ga puta nakon što bi ih pobedili znao zvati i provocirati ga. Samo bi mi rekao: Idući put ću te prebiti. I prebio bi me", rekao je Grbović.

Izvor: YouTube/TheBruno2205

Čuveni košarkaš je podsetio da su zajedno 1988. godine otišli u Španiju - Grbović u Granadu, a Petrović u Real Madrid. Priseća se da je odmah od prvog kola bilo jasno da će voditi bitku za prvog strelca prvenstva.

"Završi kolo i on me zove: ''Koliko si zabio?'' Ja mu kažem 38. On se nasmeje i kaže: "Ja 42" i poklopi. Jednom sam bio bolestan i on me zove, a trebalo je da igramo u Gran Kanariji. Pita me: "Bolestan si i stvarno ćeš igrati?'' Ja mu kažem: ''E, baš hoću.'' Onda on mene napadne: ''Vidiš kakav si, igraš samo da meni napakostiš.'' Odigram i zabijem 56 poena. Njih je tada vodio čuveni Pukovnik Aleksandar Gomeljski. Zvoni mi telefon i znao sam odmah ko zove. Dignem slušalicu i čujem samo: ''38. A ti?'' Ja kažem 56. Poklopi slušalicu. Za deset minuta, nakon što je valjda zvao sve žive da proveri jesam li zaista zabio toliko, nazove me i izvređa. Naravno, u šali. Zato sam ga i voleo. Bili smo slični. Nije volio da gubi baš kao i ja. Tu jednu sezonu u Španiji bilo nam je fantastično. Jedan drugom smo stalno nosili sve novine, pa bi ih, nakon što ih pročitamo, doneli Ranku Žeravici, koji je tada bio u Saragosi. Bilo nas je malo, zato smo se tako čvrsto držali", rekao je Grbović i dobio nezgodno pitanje koje se često potencira u Hrvatskoj - ko je bolji Dražen Petrović ili Toni Kukoč?

"Uf, teško pitanje. Dražen je sigurno najbolji napadač, ali Kukoč... Kukoč je sigurno najtalentovaniji igrač kojeg sam ikad video. Mislim da sam dovoljno rekao".