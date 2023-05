Nikola Jokić odgovarao je na pitanja medija posle plasmana u finale Zapada.

Izvor: Printscreen/Twitter/NBA

Nikola Jokić ponovo pokazuje zašto je on pravi MVP u NBA ligi. Odveo je Denver u finale Zapada, pobedom u šestom meču protiv Finiksa (125:100), upisao je tripl-dabl (32, 12as, 10sk) i svima stavio do znanja ko je najbolji. Posle meča je na konferenciji za medije bio odlično raspoložen dok je pričao sa novinarima.

Kao i obično, pohvalio je prvo ceo tim, sebe nije stavljao u prvi plan. "Morali smo da igramo kao da smo kod kuće, videlo se to u prvom poluvremenu (81:51), još od prve četvrtine. Poup je počeo odlično na obe strane terena, pgodio je neke šuteve, odbrana je bila fantastična. Brus Braun, svi su dali doprinos, dobra utakmica za nas", počeo je Jokić.

Nastavio je u istom dahu. "Gordon možda ofanzivno nije bio toliko dobar, ali je defanzivno uradio sjajan posao, Durent je jedan od najbojlih ofanzivaca u ligi, morali smo da budemo tu, da mu otežamo posao, uradio je to i Kristijan Braun. Ceo tim je bio odličan tokom cele serije. Naša najbolja utakmica? Mislim da je to bio peti meč u ovoj seriji kod kuće, to je dobar znak."

Ponovo će igrati u finalu Zapada, nada se da će sada stvari biti drugačije. "Ne znam šta je razlika, videćemo, stvarno ne znam. Naam se da će biti drugačije, jer smo izgubili prethodni put. Bio je to u 'mehuru' protiv Lejkersa, bili smo povređeni protiv Golden Stejta, pričam o timovima od kojih smo izgubili. Imamo priliku da uradimo nešto veliko."

Srbin je u seriji protiv Finiksa prosečno beležio tripl-dabl, 34,5 poena, 13,2 skoka i 10,3 asistencije po meču. Novinari su ga pitali da li je mogao da zamisli da će imati takve brojke. "Nikada takve stvari nisam zamišljao, ne možete da maštate o tome. Ako već pričamo o tome, nisam maštao ni o tome da ću igrati u NBA ligi. Stvarno mi je drago da sam ovde, da tim pobeđuje, napredujemo iz godine u godinu, neverovatno je biti deo ovog putovanja. Možemo da uradimo nešto lepo."

Raduje ga što cela ekipa pokazuje pobednički mentalitet. "Izgledali smo kao šampionski tim u tom petom meču, ovde smo pobedili u šestom. Ne znam kako izgleda šampion, ali mislim da treba ovako da izgleda. Svi su bili fokusirani, terali smo ih van zone komfora, gurali smo ih u pozicije koje nama više odgovaraju, ponosan sam na ove momke."

Džamal Marej je pred ovaj meč bio pod upitnikom, jer je bio bolestan, a Nikola je stigao i da se našali na to pitanje. "Prevarili smo ih, to je bio naš plan. Šalim se naravno. Igram sa njim od kada je došao u ligu, bio je takmičarski nastrojen od starta, uvek je želeo više, njegov način razmišljanja je takav da je spreman uvek da igra, bio je na terenu i kada mu je bilo gore, sjajan je partner za ovakvo putovanje."

Kevin Durent mu je prvi čestitao posle meča, a onda je rekao da je "Nikola jedan od najboljih igrača ikada", pitali su mediji srpskog asa da otkrije o čemu su pričali i da prokomentariše ovu izjavu. "Ne, ne, ne želim da kažem šta mi je rekao. Znači mnogo kada takve reči dolaze od sjajnog igrača. Bio je MVP, jedan od najboljih strelaca ikada, mnogo mi znače njegove reči, hvala mu na tome."

Do borbe za prsten deli Nagetse još jedna plej-of serija. U finalu Zapada igraće protiv Golden Stejta li Los Anđeles Lejkersa. "Igraćemo protiv Voriorsa ili Lejkersa, oba tima su nas ranije pobeđivali, svi timovi su talentovani, ne možete da se opustite, morate da igrate svoju igru, da verujete u sebe, da ne dozvolite da druge stvari utiču na vas", zaključio je Jokić.