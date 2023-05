Biografija Meta Išbije. čoveka za koga smo saznali kada se sukobio sa Nikolom Jokićem, u sebi ima mnogo novca, ali i dosta košarke.

Izvor: Profimedia

Svi su jutros u Srbiji saznali za Meta Išbiju! To je vlasnik Finiks Sansa koji je ušao u klinč sa Nikolom Jokićem tokom meča plejofa Zapada kada je uzeo jednu loptu loja je otišla u aut i nije hteo da je vrati srpskom centru. Tako je sprečio kontru Denvera, a iznervirani Jokić mu je oteo loptu i dobio tehničku. Zbog toga može da bude i suspendovan za sledeći meč, ali ko je zapravo Met Išbija?

Metju Rendal Išbija je rođen 6. januara 1980. godine i potiče iz bogate porodice koja je 1986. godine pokrenula biznis sa hipotekama i tako se obogatila. Osim Finiks Sansa on poseduje i Finiks Merkjuri, tim u WNBA, tj- ženskoj NBA ligi, a oba tima je kupio od kontroverznog i problematičnog Roberta Sarvera koga je NBA jedva dočekala da se otarasi.

To se desilo u decembru 2022. godine i tada je Išbija potrošio svoje kompletno bogatstvo na ovaj tim. On je u aprilu iste godine procenjen na 4.900.000.000 dolara, a Sanse i Merkjuri platio je 4.000.000.000 dolara i tako postao drugi najmlađi vlasnik nekog tima u NBA ligi pošto je tada imao 43 godine.

Da bi postao vlasnik NBA tima bilo je potrebno da većina sadašnjih vlasnika NBA timova glasa za njega i to mu dozvoli, a zanimljivo je da nije dobio samo jedan glas i to glas Dena Gilberta koji je vlasnik Klivlend Kavalirsa. Razlog za to je jednostavan, a to je što su Gilbert i Išbija rivali na tržištu hipoteka gde njihove dve kompanije kontrolišu ogromnu većinu tržišta.

Za košarku se Išbija koga smo sada upoznali po skandalu interesuje od malih nogu, a čak je bio i aktivan košarkaš. Nastupao je za Univerzitet Mičigen od 1999. do 2002. godine i sa ovim timom uzeo je NCAA titulu 2000. godine. Kasnije je kada je postao vlasnik kompanije svoga oca donirao Univerzitetu čak 32.000.000 dolara što je najveća donacija nekog pojedinca univerzitetu u Americi.

Sada radi sve da donese titulu u Finiks i mnogi govore da je lično učestvovao u trejdu za Kevina Durenta, a rašireno je mišljenje da je namerno probao da isprovocira Nikolu Jokića i tako ga izbaci iz plejof serije sa svojim timom.