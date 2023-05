Budućnost Voli sjutra (18) gostuje Megi u drugoj utakmici četvrtfinala Admiralbet ABA lige.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Prije nedjelju dana košarkaši Budućnost Volija su, uz fenomenalnu partiju Erika Grina, savladali u "Morači" Megu (94:77) i poveli 1:0 u četvrtfinalnoj seriji Admiralbet ABA lige.

"Plavi" su favoriti u ovom dvomeču, a seriju će pokušati da okončaju sjutra (18) u Sremskoj Mitrovici.

Period između dvije utakmice u pravi čas je došao crnogorskom šampionu, da se sa novim trenerom, Petrom Mijovićem, dodatno uigra pred finiš sezone. Mijović je ekipu preuzeo pet dana prije utakmice sa Partizanom.

"Arhivirali smo prvu utakmicu. Pokušali smo da iz nje uzmemo pozitivne stvari koje su se desile. Sa ogromnom pažnjom smo pristupili pripremi drugog meča. U prvoj četvrtini i posljednjih pet minuta prve utakmice Mega je pokazala koliko opasna može da bude. To je talentovana ekipa koja igra dobro i koja je trenirana jako dobro. Ako im dozvolite da igraju njihovu igru, odnosno da nivo agresivnosti ne bude na dobrom nivou, onda postoje još opasniji. Nadam se da ćemo u tom dijelu odraditi bolji posao. Da će pritisak na njihovu spoljnu liniju da bude na većem nivou nego što je to bio slučaj u prvoj utakmici. Samim tim mislim da ćemo njihove glavne udare kroz 'close out' situaciju bolje rješavati", rekao je Mijović u najavi meča.

Trener Podgoričana poručuje da ekipa mora da igra agresivno i čvrsto u odbrani.

"Sigurno da nas očekuje drugačija utakmica nego u Podgorici. Mega na svom terenu igra drugačije. Svaki pad koncentracije, svaka mekoća u odbrani, odstupanje od osnovnih napadačkih meta i zamisli može da nas uvede u problem i da nas dovede u situaciju da nas Mega poremeti i da nam ne dozvoli da u dva meča riješimo putnika u polufinale", poručio je Mijović.

U prvom meču je na terenu, nakon pauze, bio i Aleksa Ilić.

"Oko 45 dana sam pauzirao. Prije 15 dana sam se priključio ekipi. Prvih nekoliko treninga je bilo teže dok nisam ušao u formu. Dosta to dobro izgleda, kako vrijeme odmiče sve je bolje", rekao je Ilić.

Ilić poručuje da ekipa želi već sjutra da završi četvrtfinalnu seriju

"Prvu utakmicu smo igrali jako dobro. Oni su bolje otvorili meč, ali smo uz Erikovu minijaturu kontrolisali utakmicu i priveli je kraju. Utakmica u Sremskoj Mitrovici će biti teža. Imali smo vremena da odmorimo. Svi igrači su zdravi. Idemo na pobjedu", kazao je košarkaš Budućnost Volija.