Nikola Jokić je na konferenciji za medije pričao o MVP nagradi, Finiksu, plej-ofu...

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić se poigrava u NBA ligi. U pobedi protiv Finiksa (97:87) dao je 39 poena, imao 16 skokova, 5 asistencija i doneo je Denveru vođstvo od 2:0 u seriji. Posle meča pojavio se na konferenciji za medije gde je novinare posebno zanimalo jedno pitanje.

Za razliku od predstavnika "sedme sile" koji su uporno pokušavali da dobiju od Nikole odgovor oko MVP nagrade koja će biti dodeljena u utorak, srpski centar nije bio preterano zaintersovan. "Tako je kako je, stvarno ne razmišljam o tome, imam nula interesovanja za tu temu", počeo je Jokić.

Nisu novinari odustajali, probali su na sve načine da ga "uvuku" u temu. "Prijatelju, stvarno o tome ne želim da pričm, da li ću dobiti ja ili neko drugi..."

Nagrada će biti dodeljena u noći između utorka i srede po srpskom vremenu (oko jedan posle ponoći), a tada će u Denveru biti 17 časova. "Nadam se da će biti sunčan dan i da ću biti na bazenu u to vreme", nasmejao se Jokić.

Srpski centar je posle meča imao i dirljivu scenu sa ćerkom Ognjenom. "Moja cela famija je tu, braća su tu sa porodicom, lepo je kada su tu i kada ti 'čuvaju leđa'".

Pričao je zatim i o meču i detaljima koji su napravili razliku. "U prvom poluvremenu su imali više skokova od nas iako smo mi igrali dobru odbranu, ne smete timu kao što je Finiks da dajete nove posede. U poslednjoj deonici smo im dozvolili samo 14 poena, tada se sve rešavalo. Čak i kada su oni imali prednost mi nismo dozvolili da nas to poremeti, defanziva je bila ključ."

Naglasio je da ne postoji nikakva euforija u ekipi. "Čak i pre početka serije bili smo da kažem normalni, nije bilo tu nekih dodatnih stvari i motiva i smatram da je baš to važno. Nismo dozvolili da razne priče, pritisak, da to utiče, to je najbolja reakcija."

Kevin Durent, jedan od najboljih igrača u ligi, završio je meč sa 24 poena, uz slabe procente šuta iz igre (10/27), od čega samo 2/12 za tri. "Eron Gordon, Kristijan i Brus Braun, svi kao tim moramo da čuvamo Kevina. Njega je nemoguće sačuvati u igri jedan na jedan, možda na par poseda može, ali ne inače. Momci mu otežavaju posao, agresivni su, teraju ga da uzima teške šuteve", zaključio je Jokić i još jednom pohvalio saigrače.