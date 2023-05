Serhio Ljulj se izvukao!

Izvor: Sportklub/Printscreen

Nakon tuče koja se desila 100 sekundi pred kraj meča Real Madrida i Partizana u drugom meču četvrtfinala Evrolige četiri igrača su suspendovana. Sa jedne strane suspenzije su dobili Geršon Jabusele i Gabrijel Dek, a kod Partizana Kevin Panter i Matijas Lesor. Ipak, čovek koji je sve "zakuvao" nije kažnjen!

U pitanju je Serhio Ljulj, koji je nesportski udario kapitena Partizana, posle čega je cela tuča i započela. Na kraju je 21 igrač isključen sa meča, a sada je otkriveno zašto Serhio Ljulj nije suspendovan i zašto mu nije zabranjeno da nastupi na narednim utakmicama.

Nezavisni disciplinski sudija Evrolige je dodatno pojasnio svoju odluku: "Serhio Ljučj iz Real Madrida je pokrenuo tuču i dobio je nesportski faul. Ipak, on nije učestvovao u bilo kakvoj vrsti fizičke agresije tokom tuče i bio je među nekoliko igrača koji su izbegli izbacivanje. Zbog toga što nije diskvalifikovan nije mogao biti sankcionisan suspenzijom. Što se tiče 21 igrača koji su bili podložni suspenziji, Geršon JAbusele je dobio pet mečeva suspenzije, a njegov saigrač Gabrijem Dek jedan meč. Sa druge strane Partizanovi Kevin Panter i Matijas Lesor su kažnjeni sa dve odnosno jednom utakmicom neigranja. Što se tiče ostalih igrača sa liste, iako je disciplisnski sudija uzeo u obzir to da su bili u nekom fizičkom kontaktu sa drugim igračima to ne može da bude prepoznato kao akt fizičke agresije", navodi se u saopštenju Evrolige.