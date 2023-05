Prvi čovek Partizana Ostoja Mijailović izjavio je da je meč protiv Real Madrida test za crno-bele.

Partizan će imati prvu "meč loptu" za fajnal-for protiv Real Madrida u utorak (20.30) u beogradskoj Areni, a predsednik crno-belih Ostoja Mijailović upozorio je navijače da ne sme da bude nikakvih incidenata, niti revanšizma za ono što se prethodnog četvrtka dogodilo u prestonici Španije. Tada je u finišu utakmice izbila velika tuča posle koje su suspendovana čak četvorica košarkaša, a jasno je da su navijači "naoštreni", međutim sve to mora da se proguta i zaboravi - zbog Partizana.

Ostoja Mijailović je stoga poručio da je Partizan na velikom ispitu Evrolige i da postoje stvari koje su čak i rezultatski bitnije protiv Real Madrida: "Mi smo platili kaznu neigranjem Pantera i Lesora, ali ne želimo nikakve incidente. Biće pojačane mere opreza na ulazu u Arenu, a ko god nešto ubaci, neka ga drugi navijači prijave redarima (biće ih 500) ili policajcima. Sutra će ceo svet gledati to, ova utakmica ne samo da je rezultatski bitna, nego i organizaciono od nje zavisi život Partizana. Ne smemo da dozvolimo sebi nijedan incident", kazao je prvi čovek crno-belih i dodao: "Videli ste da je Real Madrid osudio ceo svet, nama to ne treba, podigli smo se iz pepela i ponosan sam šta smo sve uradili. Na ovome što je bilo da se sve završi i navijamo sportski".

Mijailović je rekao da je sreća što posle velike tuče nije bilo ozbiljnijih povreda, dodavši da će lekarski tim učiniti sve da oporavi Dantea Egzuma za sutra, dok nije želeo da komentariše da li su kazne koje je izrekla Evroliga, odnosno advokat iz Holandije, potpuno fer i korektne za crno-bele.

"Nije fer da ja kažem da li su kazne fer. Evroliga je ozbiljna organizacija i svi želimo da igramo Evroligu i mi smo na kraju krajeva i pozvani da igramo to takmičenje. Nije fer da mi to komentarišemo jer Evroliga iznajmljuje druge agencije da reše takva pitanja, a to je sada bila nezavisna advokatska kancelarija i Evroliga ne utiče ne to. Ja ne želim da komentarišem visinu kaznu jer onaj ko je sudio je koristio neke pravilnike pri tome. Ne bi normalno bilo da se onako nešto ne kazni. Lesor je igrač velikog srca, a da li prenagli - znamo da se dešava. Znaju se granice i kada igrači pređu granicu... Znamo šta se desilo na meču sa Zvezdom kada je udario Petruševa. Mi se nismo žalili na tu kaznu", naglasio je Mijailović.

Prvi čovek Partizana prokomentarisao je i ocene da je za Partizan bolje da izgubi prvi meč protiv Real Madrida kako bi Panter mogao da igra u polufinalu fajnal-fora: "Naravno da ćemo ići na pobedu, nema veze što Panter u tom slučaju ne bi igrao polufinale fajnal-fora. To je nesportski i mi idemo na pobedu, imaćemo podršku navijača i ne postoji nijedna slobodna stolica", zaključio je Mijailović.