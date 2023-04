Ben Bentil prokomentarisao je tuču između Partizana i Reala u Madridu, a otkrio je i šta mu smeta kod Kampaca.

Meč između Partizana i Real Madrida u Španiji obilježila je opšta tuča na terenu. Evroliga je donijela odluke o suspenzijama i novčanoj kazni posle tog haosa, a upravo se o tome najviše priča u svijetu košarke. Mnogi sadašnji i bivši igrači iznijeli su svoje mišljenje o tome, pa tako i neki igrači Crvene zvezde Meridianbet.

Pored Filipa Petruševa o tome je pričao i Ben Bentil posle pobjede protiv Zadra. "Hej, to je sve dio igre, da se to dogodilo nama siguran sam da bi moji saigrači i ja isto uradili. Momci koji su učestvovali su izašli u javnost, izvinili se, trenutak emocije, ne krivim nikoga, uzavrele strasti, to je to", rekao je Bentil.

Prokomentarisao je i suspenzije koje su dobili učesnici incidenta. "Da, da, vidio sam i to, ali ako već odlazim onda... Uradili su sve što je moralo da se uradi".

Osvrnuo se na meč i trijumf kojim je ekipa Duška Ivanovića povela sa 1:0 u četvrtfinalnoj seriji ABA lige i došla na korak do prolaza. "Dobra utakmica, uradili smo svoj posao, odbranili domaćin teren. Želimo da završimo seriju u dva meča, da se odmorimo i spremimo za polufinale. Ovo je plej-of, moramo da budemo fokusirani, nažalost nismo prošli dalje u Evroligi, tako da hoćemo da nastavimo ovdje."

Dok je pričao sa medijima košarkaš iz Gane dobio je pitanje u vezi muzike koja se čula iz svlačionice. Na repertoaru bile su argentinske pesme, pa je otkrio i ko je di-džej. "Nažalost, Fakundo Kampaco, dozvolio sam mu da to radi. Ne sviđaju mi se njegove veštine u ulozi di-džeja. Užasan je", nasmijao se Bentil.

Objasnio je i šta je za njega bolji izbor muzičkih numera. "Više bih volio afričku muziku, to je bolje. Kada je Džon Holand di-džej, čuje se dobra muzika, ali ponekad njegova muzika, Isuse Hriste..."

Ispred Bentila stajao je upravo Holand koji je počeo da mu dobacuje. "Zašto me uzimaš usta tako čovječe", uzvikivao je Holand i prekidao Bena dok odgovara na pitanja.

Na kraju razgovora osvrnuo se i na probleme koje je imao sa povredom, zbog čega je propustio sedam prethodnih mečeva. "Osjećam se dobro, bilo je sjajno vratiti se na teren, saigrači su bili uzbuđeni i ja, bio sam umoran, ali je stvarno bilo dobro", zaključio je Bentil.