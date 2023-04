Ponašanje Geršona Jabuselea na meču sa Partizanom je zgrozilo sve, a sada je otkriveno i kakva može najveća kazna za njega da bude.

Izvor: Tweet/Leonardo Torres/Screenshot

Dok je Donatas Urbonas pričao da mu se ne sviđa to što sada kreće "lobiranje" oko kazni vezanih za incident na meču Real Madrida i Partizana, njegov kolega Augustas Šuliauskas je istakao da je i pre same tuče bilo vidljivo da se na terenu sprema nešto ružno.

"Faul Vinsenta Poarijea mi je već najavio da je Real Madrid očajan i da ne prihvataju poraz dobro. Ne zanima me što Panter dribla, prihvati poraz sportski i to su isto rekli košarkaši na tviteru", rekao je on, a onda se osvrnuo na poteze Geršona Jabuselea.

Istakao je da je odvratno na košarkaškom terenu gledati takve scene i da se nada da će francuski košarkaš biti suspendovan na duže vremena.

"Odvratno je gledati da se to dešava na košarkaškom terenu. Očekujem da bude jako, jako dugo suspendovan. Do kraja sezone? Imaju jedan meč do kraja sezone verovatno! Teoretski pet utakmica, ali mislim da to nije dovoljno. Mislim da zaslužuje mnogo veću kaznu", rekao je on, ali je onda istakao da i igrače Partizana može da očekuje suspenzija:

"I drugi igrači zaslužuju suspenzije. Matijas Lesor za ono, ne znam kako bih nazvao ono što je uradio Džananu Musi. Vrlo me zanima šta će Evroliga odlučiti, znam da za ovakav prekršaj kazna može biti do četiri godine. Znam da odluka mora da se donese u 24 časa posle incidenta, tako da će ot biti odlučeno danas".