Aleksandar Petrović nije krio nezadovoljstvo nakon imenovanja novog selektora košarkaške reprezentacije.

Taman što je Hrvatska dobila novog selektora, izbio je skandal! Čovek na kome je bilo da izabere svog naslednika na klupi Aco Petrović se oglasio i rekao da je šokiran izborom! Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza izabrao je trenera Cibone Josipa Sesara na mesto prvog čoveka struke, a iako ga je upravo Petrović predložio on se oglasio i rekao da ne može da poveruje u ovu odluku!

"Glasanje je otišlo u smeru koji ja nisam predlagao i malo je reći da sam bio šokiran kada mi je glavni sekretar Saveza Joke Vranković javio da je rezultat glasanja bio 8:2 u Sesarovu korist. U tom trenutku ja sam se vozio prema Dalmaciji jer sam tamo imao dogovorenu obavezu pa je bilo dogovoreno da prezentujem obojicu kandidata te da potom napustim sednicu Upravnog odbora koja je imala i drugih tačaka na dnevnom redu', rekao je Petrović za "Večernji list".

Kako navodi on je išao u Brisel da razgovara sa Dariom Đerđom koji je trenutno selektor Belgije, a nakon što ga je ubedio da preuzme selekciju svoje zemlje vratio se sa idejom da upravo Đerđa bude selektor.

"Sve do prošlog ponedjeljka i razgovora koji sam u Briselu obavio s Đerđom, Sesar je bio evidentan kandidat. No Đerđinim pristankom on je od ta dva kandidata stekao moje veće poverenje. U sklopu izlaganja koje je trajalo 50-ak minuta, predstavio sam obojicu kandidata i kazao da je Đerđa sadašnjost, a Sesar talentovana budućnost. Prilično miran sam otišao s Upravnog odbora jer sve što sam dosad radio nailazilo je na odobravanje, svi moji predlozi bili su prihvatani sto odsto", dodao je Petrović.

Ipak sada Upravni odbor nije prihvatio njegovu ideju, a on je pogotovo razočaran što je Đerđa odbijen zbog igara Belgijanaca protiv Srbije.

"Zato jer je Dario Đerđa s reprezentacijom Belgije prošao ovo što Hrvatska treba da prođe, od pretkvalifikacija do Eurobasketa, i poznaje put koji je pred nama. Zna materiju, radio je u sličnim uslovima protiv suparnika sličnog kvaliteta. Osim toga, govorimo o treneru koji je s reprezentacijom sličnog kvaliteta kao što je naša dva puta pobedio Pešićevu Srbiju, a na Eurobasketu, jedini, i budućeg prvaka Evrope Španiju', pričao je Petrović za Večernji list.