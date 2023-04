Navijači crveno-bijelih nadaju se što boljoj poseti idućeg vikenda protiv TSC-a na "Marakani" kada će slaviti titulu.

Crvena zvijezda je na još samo bod daleko od nove šampionske titule, šeste u nizu, a čak 34. u istoriji kluba. Da bi crveno-beli podigli pehar potrebno je da ne izgube sledećeg vikenda na svom terenu protiv drugoplasiranog TSC-a, a navijači polako spremaju feštu i nadaju se što boljoj pose

"Zvezdaši, Delije, našem timu fali jedan bod da matematički već osvojimo 34. titulu. Da bismo uzeli titulu, mora i stadion da pokaže koliko nam je stalo do nje i koliko cenimo svoje igrače, koji 6 kola pred kraj dolaze u situaciju da postanu šampioni. Da 22.04. već stignemo do cilja, pa da počnemo polako da se spremamo za poslednje kolo, gde nas čeka spektakularna proslava 34. titule! Da nadmašimo sami sebe! Počinjemo 22.04. protiv TSC-a i to nam je finale pre finala! Želimo pun stadion, pun sever! 22. APRILA IDEMO PO 34. TITULU!!!", stoji u saopštenju Delija.