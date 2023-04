Trojka Kevina Pantera oduševila je i hrvatskog komentatora.

Partizan je prošao u top8 fazu Evrolige. Pobedio je Monako na gostovanju i tako obezbedio mesto u četvrtfinalu elitnog takmičenja. Imao je tim Željka Obradovića nekoliko heroja na ovoj utakmici, ali je tačku na sve stavio Kevin Panter trojkom u samoj završnici.

Njegov potez nikoga nije ostavio ravnodušnim, pa je tako jedan hrvatski komentator, koji je radio prenos, pao u trans zbog tog poteza. "Deset sekundi za napad, diže se Kevin, Pa, pa, pa, pa, pa Panteeeeeer. Koš koji, po svemu sudeći, vodi Partizan u top8. To je majstor svog zanata, Kevin Panter. Ušla je ta lopta kao kap", rekao je on tokom prenosa.

O tom košu pričao je i Amerikanac sa srpskim pasošem. "Dosta nam je to značilo. Bila je situacija jedan na jedan, to je ono što radim. Važan momenat meča. Jednostavno, to su šutevi koje uzimam, pogodio sam i bilo je to važno za ceo tim", poručio je Panter.

