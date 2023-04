Košarkaši Budućnost Volija pobijedili su večeras u Sremskoj Mitrovici ekipu Mege 85:76, u utakmici 25. kola Admiralbet ABA lige. Podgoričani su upisali deveti pobjedu u nzu u regionalnom takmičenju i sada su blizu trećeg mjesta.

Izvor: KK Budućnost Voli

Potrebna im je samo pobjeda u narednom kolu protiv Borca. Mega je već obezbijedila plasman u plej-of.

Nakon izjednačene 1. četvrtine, Mega se prva odlijepila i stekla plus sedam 32:25.

Međutim Budućnost je do kraja prvog dijela dominirala i stigla do plus 16 (54:38).

Kada je Tre Bel-Hejns na početku drugog poluvremena povisio na 56:38, činilo se da je meč riješen, ali je uslijedio veliki pad u igri Podogričana.

Mega je izjednačila 62:62, ali srećom to nije pokolebalo Budućnost.

Razigrao se Kamenjaš, koji omogućio svom timu da na sredini posljednje dionice stekne plus 12 76:64 i rutinski privede meč kraju.

Grin je predvodio Budućnost sa 17 poena, Džej Džej O’Brajen je dodao 16, Bel-Hejns je ubacio 15, Kamenjaš 14...

U ekipi Mege najbolji je bio Danko Branković sa 23 koša.