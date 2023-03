Zbog Ainare Hihon je Luka Vildoza pao u formi, ovako ona danas izgleda.

Luka Vildoza u poslednjih mjesec dana igra dosta promenljivo i nalazi se u padu forme. Sve je počelo od momenta kada je raskinuo sa dugogodišnjom devojkom Ajnarom Hihon. Priznao je to i on sam posle meča sa Valensijom. Otkrio je da mu je sve to teško palo i da se zbog toga svađao i sa saigračima i sa trenerom Duškom Ivanovićem. Dosta toga se od tada promijenilo, kako i kod njega, tako i kod nje.

Lijepa Ajnara od odlaska iz Srbije objavljuje razne fotografije i snimke na svom Instagram profilu koji je "zaključan", a interesantno je da se Luka i ona više ne prate međusobno na ovoj društvenoj mreži. Obrisala je skoro sve zajedničke fotografije, osim jedne, od jula prošle godine kada se ljube u vodi. U odnosu na period kada su bili zajedno kod nje je primjetna i još jedna promjena, ofarbala se i više nije plava.

Podsjetimo, Luka je u krajem februara objavio snimak iz jedne serije u kom je napisao da je tužan i tada je bilo jasno da je došlo do raskida. Ističe da su se sada stvari promijenile. "Imao sam neke probleme u privatnom životu, osjećao sam se tužno, svi znaju za to i koliko mi je ona bila važna. Kada imate probleme onda se i samopouzdanje smanjuje, razmišljate o tome, ego i ponos se pojave, prenosi se to na teren. Svađao sam se sa svima i sa Duškom, saigračima, novinarima. Sada mi je dobro, vraćam se životu i košarkaškom ritmu, ponovo sam srećan. Izvinjavam se ako sam nekome nešto loše rekao", poručio je Vildoza. Pogledajte njihove zajedničke fotografije:

Pogledajte i kako Ajnara sada izgleda: