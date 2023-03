Panatinaikos je reagovao zbog pisanja o transferu Luke Vildoze.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ponovo su krenule spekulacije o odlasku Luke Vildoze iz Crvene zvezde i opet je Panatinaikos klub u koji ide. Prema pisanju grčkog "Sport lajva" dogovoren je već transfer, srpski klub dobiće 150.000 evra, a Argentinac pet miliona evra za tri godie. Zbog svega toga se oglasio i grčki klub.

Iz Atine stigao je demant i to ekspresno. U samo dve reči. "Naučna fantastika", poručili su "zeleni". Još jedna potvrda od strane tima iz Grčke da nema istine u pregovorima sa argentinskim plejmejkerom i promeni kluba za nekoliko meseci.

O tome je u intervjuu za MONDO nedavno pričao i sam Luka kada su se prvi put pojavile glasine. "Bili smo u avionu i kad smo sleteli počele su da mi stižu poruke, telefon mi se ‘zapalio’, svi su me pitali za to. Odmah sam pozvao svog agenta, bio je u čudu, prvi put je čuo za to. Normalno je da klubovi prate i gledaju igrače, ništa to nije novo, prate se svi svuda, ali ništa od ovoga nije istina", rekao je Vildoza tada za MONDO.