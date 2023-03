Džoel Embid je preko noći postao igrač koga MVP nagrada ne dotiče, a samo o tome priča poslednje četiri godine.

Izvor: YouTube/ESPN/Screenshot

Džoel Embid je propustio meč sezone zbog navodne povrede lista protiv Nikole Jokića, a potom se magično oporavio za prvi sledeći duel Filadelfije. U goste im je stigao Dalas i savladali su ga 116:108, čime su im dodatno umanjili šanse da se nađu u doigravanju, a nije iznenađenje što je najbolji igrač Seventisksersa bio Džoel Embid, za koga niko ne bi mogao da kaže da je pre tri dana imao bilo kakvu povredu i da zato nije mogao da igra u Denveru.

Embid je meč završio sa 25 poena (osam od 17), devet skokova i tri asistencije, uz ključnu blokadu nad Lukom Dončićem u završnici utakmice, čime je ostao uz Jokića glavni kandidat za MVP nagradu, pa se odmah posle utakmice dotakao i toga što je "pobegao" sa megdana sa glavnim konkurentom.

"Da li mislim da su moje šanse za MVP-a smanjene posle toga što sam propustio meč? Briga me. Kao što sam rekao, bitan je plej-of. Ako će jedna utakmica nekome da smanji šanse... Svi imamo loše utakmice, igrači propuštaju velike mečeve, to nije prvi put. I ne radi se tu o duelu Nikole i mene, on je sjajan, fantastičan igrač, kao što sam uvek i govorio. Jokić je dvostruki uzastopni MVP, jedan od najboljih igrača u ligi i ja sam njegov veliki fan. Bilo mi je teško što nisam igrao protiv njega", kazao je Džoel Embid i potom je objasnio da postoji razlog zašto nije igrao.

"Postoji i veći cilj na našem vidiku. To je da se uverimo da budemo zdravi za plej-of. Nemam ja više ništa da dokazujem... U tom prethodnom našem dulu smo pobedili i ja sam imao šta sam imao. A pričati da sam ja uplašem posle tog meča je glupo", aludirao je Kamerunac na veliki preokret Filadelfije uz njegovu "monstruoznu" partiju.

Ipak, postaje simptomatično da od 2019. godine nije igrao u Denveru i svima se čini da postoje daleko veći razlozi od povrede, pošto je prethodni put na Jokićevom terenu "isprašen": "Kao što sam rekao, briga me da li ću dobiti ili neću MVP nagradu. Fokusiran sam da osvojim titulu i šta god se desilo - desiće se. Ako osvojim MVP priznanje, sjajno, ako ne osvojim ništa - briga me", poručio je Embid koji je pre samo nekoliko dana kukao što nema nijednu nagradu.

Što se tiče meča protiv Dalasa, Embid je imao pomoć sjajnog Maksija (22 poena), dok su raspoloženi bili i Melton (17), Nijang (14) i Heris (13), a Harden je uz šut 4/14 došao do 15 poena i 12 asistencija. Sa druge strane Dalas je imao trojicu igrača "u utakmici". Dončiću su falile dve asistencije za tripl-dabl (24-10-8), Irving je dodao 23, a Hardavej 21 poen.