Svi su čekali da čuju šta će Nikola Jokić reći o Džoelu Embidu koji je "pobjegao" sa megdana.

Izvor: YouTube/Denver Nuggets/NBA on ESPN/Screenshot

Svi su se nadali da će prethodne noći gledati direktan duel Džoela Embida i Nikole Jokića, međutim centar Filadelfije se nije pojavio. Zvanično, ima problem sa listom, a nezvanično postoji razlog zašto ga navijači Denvera, kao i brojne NBA legende, prozivaju da je "pobjegao" od aktuelnog, nadamo se i budućeg, vlasnika MVP nagrade. Jokić se nije previše obazirao na to i odigrao je u skladu sa nivoom na koji smo navikli od njega - za pobjedu Denvera 116:111.

U razgovoru sa medijima posle meča, bio je kao i uobičajeno vrlo kratak u odgovorima i nije mu se previše pričalo, sve dok nije dobio pitanje o Džoelu Embidu koje su svi očekivali. I tu je još jednom pokazao svoju klasu pošto je uprkos nedavno ružnim komentarima "samoprozvanog MVP-a", nastavio da priča o njemu u superlativima.

"Embid daje 35 poena po meču, to dovoljno govori, falio im je Harden, a uvijek ide lopta Džoelu. Mislim da im je bilo jako teško da igraju, ali su igrali dobro do treće četvrtine, pa imali dobar period u četvrtoj...", kazao je Nikola Jokić i potom se osvrnuo na glasine zašto centar Filadelfije nije igrao: "Nisam baš razmišljao o tome da li će igrati ili ne, to ne mijenja moj pristup. Mislim da je sjajan igrač, da će biti zapamćen kao jedan od najdominantijih ikada u NBA ligi. Čovek je zver, može da odluči meč na toliko načina... Sve može!" .

Takođe, Jokić je kritikovao pad njegove ekipe početkom posljednje deonice i to nazvao "katastrofom koja ne smije da se dogodi" jer su potpuno izgubili kontrolu nad utakmicom, dok nije želio mnogo da priča o predstojećem plej-ofu pošto je i dalje jako teško doći do odgovora ko će im biti prvi rival u plej-ofu.