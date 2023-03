Trener Barselone oduševljen ambijentom u Štark areni.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Navijači Partizana oborili su rekord u Štark areni gledajući meč svojih ljubimaca protiv Barselone, kojem je španski predstavnik ostvario važnu pobjedu. Posle utakmice, trener "Blaugrane" Šarunas Jasikevičijus nekoliko je puta pohvalio ambijent u crno-bijeloj hali.

"Čestitam igračima i navijačima, čestitam i Partizanu za stvaranje ove nevjerovatne atmosfere za košarku. Nije lako, naravno, ali ovo je jedna od utakmica u kojoj se najviše uživa ove sezone. Vidjeti ovu publiku ovdje i vidjeti atmosferu koju stvaraju... Ova publika ima uticaj na sve igrače. Igrao sam ovdje kad sam imao svo iskustvo svijeta, 20.000 ljudi je bilo unutra zvanično, ali shvatamo koliko je zapravo bilo unutar dvorane. Zašto se smiješ?", upitao je Jasikevičijus kroz osmeh portparola Partizana Ivana Ivkovića.

"Ova atmosfera je magična, nema drugog načina da se to kaže. Vjerovatno je najbolja atmosfera na svijetu. Nevjerovatno je, 20.000 ljudi. To što ovde imaju je nešto posebno. Naravno da ima uticaja i mislim da je to bilo jedno od ključnih stvari. Imali smo veoma dobru utakmicu", dodao je Litvanac.

