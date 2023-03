Košarkaše Budućnost Volija sjutra (21) očekuje meč protiv SC Derbija u 23. kolu Admiralbet ABA lige.

Izvor: KK Budućnost Voli

,,Definitivno moramo izaći na teren i igrati od početka daleko bolje nego u prethodnim mečevima. Jedna od stvari gdje moramo biti bolji je početak meča gdje moramo počinjati čvršće, igrati jako od početka do kraja meča i pratiti dogovor iz svlačionice. Samo tako možemo podići nivo igre", istakao je Džej Džej O'Brajen.

Jovanović očekuje da ekipa ozbiljno pristupi utakmici.

,,Derbi je jako talentovan tim koji je na pragu da ostvari svoje ciljeve, prije svega plasman u plej of Aba lige. U poslednje vrijeme su digli formu, igraju jako dobro i imaju optimalni spoj mladosti i iskustva. Naslanjaju se na jako kvalitetne i iskusne domaće igrače, potpomognutih strancima gdje bih izdvojio Tasića i Megija, koji spada u krug najboljih šutera u jadranskoj ligi. Naravno, imaju mladost i igrače koje godinama razvijaju. Mi moramo imati jedan ozbiljan pristup jer ovaj protivnik to zaslužuje i nadam se da čvrstom odbranom možemo doći do pobjede", kazao je Jovanović.