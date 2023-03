Crnogorski šampion sjutra (19 časova) dočekuje Gran Kanariju, koja bi pobjedom u „Morači” mogla da obezbijedi prednost domaćeg terena sve do eventualnog finala.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bitka za 4. mjesto u grupi B i meč osmine finala Evrokupa u „Morači” je izgubljena, jer šestoplasirana Budućnost Voli na dva kola do kraja ima pobjedu manje i gori međusobni skor od Pariza i Promiteasa, koji se u srijedu sastaju u Gradu svjetlosti.

Za tim Vladimira Jovanovića preostala dva kola u drugom po rangu evropskom takmičenju (možda i trećem, kad se pogleda spisak učesnika FIBA Lige šampiona) služiće samo za „zatezanje” ekipe pred ključne duele u sezoni.

Zbog toga je sjutrašnji meč sa Gran Kanarijom (19 časova) šansa da „plavi” dokažu da mogu da igraju sa najjačima i najave da su spremni za finiš sezone.

Tim sa Kanarskih ostrva, ipak, ima veći motiv - pobjeda mu je potrebna kako bi u borbi sa liderom grupe A, ukrajinskim Prometejem, imao najbolji skor i prednost domaćeg terena sve do eventualnog finala.

Izabranici Jake Lakoviča imaju skor 13:3 i obezbijedili su osvajanje grupe B, a Ukrajinci, koji kao domaćini igraju u letonskoj Rigi i litvanskom Žalgirisu, 12:4.

„Gran Kanarija je kvalitetan protivnik, koji je to potvrdio osvajanjem 1. mjesta u našoj grupi. Bili su prije početka takmičenja jedni od favorita u Evrokupu i to su i opravdali. To je odličan tim, sastavljen od kvalitetnih bekova i centara”, rekao je Jovanović.

„Plavi” su protiv sjutrašnjeg rivala bili na pragu pobjede u Las Palmasu, vodili do finiša, ali su pali u dodatnih pet minuta.

„U Španiji smo odigrali jako intezivnu utakmicu, koju smo izgubili u produžecima. Pričao sam sa igračima i spremamo se da zaustavimo njihovu spoljnu liniju, u kojoj u pojedinim trenucima igraju čak i tri kreatora. Zavise dosta od šuta za tri poena i na taj način lome utakmice. Nadam se da ćemo agresivnom odbranom i sa dosta kontakta uspjeti da ih izbacimo iz šuterskog ritma, kako bismo imali šanse da dođemo do dobrog rezultata”, naglasio je srpski stručnjak.

Kapiten Budućnosti Petar Popović zna da se Gran Kanarija bori za prednost domaćeg terena do kraja takmičenja.

„Radi se o veoma kvalitetnoj ekipi, a očekujem da prikažemo bolju partiju nego protiv Trenta. Znamo da moramo biti na visokom nivou i energetski i sa fokusom kako bismo bili svih 40 minuta u utakmici. Potrudićemo se da sprovedemo u djelo ono što smo spremali ovih dana i pokušati da dođemo do pobjede”, istakao je 26-godišnji Cetinjanin.