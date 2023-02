Nemački tim razbio crveno-bele u Pioniru.

Crvena zvezda je glatko izgubila od Albe, 72:87 (25:15, 19:24, 17:21, 11:27) i doživela udarac u borbi za plasman u Top 8, koja joj se sve više svodi na teoriju. Iako je tim Duška Ivanovića energično krenuo u meč, primorao gosta na 12 izgubljenih lopti do poluvremena, gosti su do poluvremena stabilizovali igru, a onda su potpuno razbili srpskog predstavnika i do kraja ispustili samo četiri poseda. Crvena zvezda je katastrofalno šutirala trojke - 5/28 za tri poena, Luka Vildoza (1/6) i Nemanja Nedović (1/9) nisu uspeli da uđu u ritam, a kad god je bilo teško tražili su upravo šut sa distance. On nije dolazio, kao što nije krasio ni Albu, ali je ona igrom u tranziciji i strpljivim napadima kažnjavala sve greške domaćina. Iskusni kombo-bek Maodo Lok ubacio je 24 poena za Albu, trojkama u poslednjoj četvrtini "prelomio" utakmicu i ubio nadu Zvezde da će moći da ostane ravnopravna svom dugogodišnjem "dželatu", naviknutom na pobede u hali "Pionir".